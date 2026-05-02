Paris Plages 2026 célèbrera les 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis

Paris Plages revient à Paris en 2026 avec une édition placée sous le signe des États-Unis. Du 4 juillet au 30 août sur les berges, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, et dès le 6 juin sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’événement gratuit célébrera aussi les 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine.

Le retour des plages à Paris

Lancé en 2002, Paris Plages donne chaque année à plusieurs lieux parisiens des airs de vacances au bord de la mer. Cette année encore, trois sites parisiens sont principalement investis pour l’occasion : le parc Rives de Seine, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin. L’occasion de se détendre dans un transat et de profiter des espaces de baignade… Et au-delà de la plage, plusieurs animations sont proposées durant tout l’été pour les petits et les grands, afin de réunir les amateurs d’art, de sports et de jeux.

Paris Plages 2026 aux couleurs des États-Unis

Chaque année, Paris Plages est animé par un thème spécifique ! Pour l’année 2026, la Ville de Paris a souhaité célébrer les 250 ans de la naissance des États-Unis. En effet, c’est le 4 juillet 1776 que 13 colonies adoptent la Déclaration d’Indépendance à Independence Hall, mettant fin à la domination britannique. les 13 colonies adoptent la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Pour rendre hommage à cette date historique, l’ambassade américaine est invitée à participer à l’organisation de cette nouvelle édition parisienne qui couvrira tout l’été.

À lire également : « Kiosques en fête » : les concerts et bals gratuits reviennent dans 40 jardins parisiens

Baignade, jeux et activités sportives

Paris Plages 2026 revient à deux périodes au sein de la capitale : du 4 juillet au 30 août 2026, vous pourrez profiter des plages et des différentes animations organisées pour l’occasion sur les trois sites du parc Rives de Seine, du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin. Et les festivités s’étendent davantage sur le parvis de l’Hôtel de Ville, du 6 juin au 20 septembre 2026 !

Durant cette période, la Ville de Paris précise qu’elle installera des « transats, parasols, brumisateurs et zones d’animation pour offrir une atmosphère de vacances ». Les trois sites de baignade feront bien sûr leur grand retour, au pied du pont Louis-Philippe (4e), au niveau de la passerelle Simone-de-Beauvoir (12e) et dans le bras de Grenelle (15e). Concernant les activités culturelles et sportives, la programmation n’a pas encore été révélée… Mais l’on se doute qu’on retrouvera une nouvelle fois les cours de danse ou d’aviron, les jeux de société ou les clubs de lecture… Affaire à suivre !

Paris Plages

Parc Rives de Seine, bassin de la Villette et canal Saint-Martin

Du 4 juillet au 30 août 2026

Parvis de l’hôtel de ville

Du 6 juin au 20 septembre 2026

À lire également : Cette année, la Nuit Blanche se prépare à être « une grande fête de l’amour » à Paris

Image à la une : © Adobe Stock