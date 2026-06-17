Paris devient capitale du désir dessiné en accueillant le premier Salon de la BD érotique en France

Avis aux amateurs de dessin et d’univers sensuels : un tout nouvel événement fait son apparition dans le paysage culturel parisien. Le dimanche 28 juin 2026, La Bellevilloise accueille le premier Salon de la BD érotique en France, symbole d’une nouvelle génération qui entend dépoussiérer cet art longtemps resté en marge.

Paris, capitale du désir dessiné

Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite… Derrière ses façades haussmanniennes et ses ruelles pleines de charme, la Ville Lumière cultive un goût ancien pour la liberté, le désir et la création sensuelle. Après avoir célébré les mots avec le Salon de la littérature érotique, c’est désormais le neuvième art qui se dévoile sans complexe. Le dimanche 28 juin prochain, La Bellevilloise accueillera la toute première édition du Salon de la BD érotique, un rendez-vous réunissant auteurs, illustrateurs, artistes français et étrangers, passionnés autour d’un univers aussi artistique qu’audacieux. Au programme : rencontres, dédicaces et masterclass, pour une après-midi consacrée à un art graphique qui explore l’intime avec créativité, humour et poésie.

Comme le souligne Anne Hautecoeur, co-organisatrice de l’événement : « Le marché de la BD érotique a longtemps été investi et dominé par des hommes dessinant pour des hommes, tout le monde a en tête Manara, Serpieri ou Crepax. Depuis quelques années néanmoins, entre autres grâce aux réseaux sociaux, des femmes se sont emparées de l’illustration érotique, en représentant les corps et les relations sexuelles sous leur prisme (Apollonia Saint-Clair, Aurélia Aurita, Louise Bourgoin, Maïa Mazaurette…). Aussi, on note un rajeunissement du lectorat, notamment à travers l’avènement du hentaï (manga érotique), qui a attiré un nouveau public, très fidèle et connaisseur. »

Maïa Mazaurette, Petites Luxures… : des artistes très attendus

De 14h à 20h, les visiteurs pourront partir à la rencontre de plus d’une vingtaine d’artistes et auteurs qui font aujourd’hui vivre la bande dessinée érotique sous toutes ses formes. Séances de dédicaces, dessins en direct, échanges privilégiés avec les créateurs et ateliers participatifs : l’événement promet une immersion inédite dans un univers souvent méconnu du grand public. Pensé dans la continuité du Salon de la littérature érotique, ce nouveau rendez-vous entend mettre en lumière la richesse de la création autour de l’intime. Ici, pas question de rester simple spectateur : les artistes invitent aussi les visiteurs à prendre le crayon et à découvrir les coulisses de leur travail à travers plusieurs masterclass ouvertes à tous.

Parmi les invités figurent notamment Petites Luxures, Maïa Mazaurette (chroniqueuse dans l’émission Quotidien), Benoît Feroumont (célèbre auteur belge connu pour la série Le Royaume), Luigi Critone (auteur de bande dessinée et illustrateur italien), Stella Polaris, Caroline de Ruffray, Marie Casaÿs (illustratrice basée à Paris), Inès Allahverdian, Ariane Burgelin, Clara Néville ou encore Swann Dupont. Une programmation éclectique qui témoigne de la diversité des regards et des approches artistiques autour de l’érotisme dessiné.

Une première édition au Loft de la Bellevilloise

Tout au long de l’après-midi, plusieurs masterclass permettront d’explorer les multiples facettes du dessin érotique, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir comment représenter la diversité des corps, comprendre l’esthétique du BDSM dans l’illustration contemporaine, utiliser la couleur comme véritable langage du désir ou encore travailler les textures et les volumes au crayon afin de donner vie aux personnages.

Le programme s’annonce particulièrement riche avec les interventions de Caroline de Ruffray autour de la représentation des corps, Stella Polaris sur le BDSM pop, Benoît Feroumont qui explorera les liens entre humour et érotisme, Maïa Mazaurette autour de la mise en images des fantasmes, ainsi qu’Ariane Burgelin et Marie Casaÿs qui partageront leurs techniques artistiques et leur approche du dessin. Une occasion rare de découvrir un pan singulier de la bande dessinée contemporaine, d’échanger avec ses créateurs et d’explorer les multiples façons dont le dessin peut, lui aussi, raconter le désir.

Cette première édition du Salon de la BD érotique se tiendra au Loft de la Bellevilloise (au-dessus du forum), de 14h à 20h. Les billets sont proposés à partir de 15 € en prévente, avec un tarif sur place annoncé entre 20 et 25 € selon les informations de billetterie.

Salon de la BD érotique

Avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou

La Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

Le dimanche 28 juin 2026 de 14h à 20h

Photo de couverture : ©Flore Cherry

À lire également : Les 9 lieux les plus coquins de Paris…