Karaoké, dancefloor et hits cultes : replonge dans ta pop culture avec la soirée IDOL à La Bellevilloise

« Est-ce que tu m’entends hey oh ! » Tragédie, Diam’s, Britney Spears, Usher, Avril Lavigne, Larusso ou Ophélie Winter… Mercredi 25 février 2026, préparez-vous à remonter le temps ! L’Écran Pop installe son univers pop coloré à La Bellevilloise, pour une soirée immersive qui va réveiller la star qui sommeille en toi. Baptisée IDOL, cette expérience promet cinq heures de fun non-stop, à travers les hits incontournables des années 80, 90 et 2000. Ressors ton sweat Poivre Blanc et tes Dr Martens, ça va chanter, danser et vibrer sur chaque refrain culte, entre karaoké live, dancefloor rétro-pop et défis pop culture.

Un programme vitaminé

Fin de journée, tu rentres du collège ou du lycée, tu poses ton bombers Schott sur la chaise pour mettre en valeur ton collier tour du cou façon tattoo, tu allumes la télé sur Beverly Hills, 90210, avant de t’enfermer dans ta chambre pour écouter en boucle l’album des Destiny’s Child. Les sons résonnent dans ton Walkman, tu fredonnes sans t’en rendre compte les refrains de Lou Bega, Nuttea ou des L5, ces hits qui te faisaient bouger sur ton lit, et tu te prends à danser, à refaire les chorégraphies vues dans les clips. Ce mercredi 25 février 2026 à La Bellevilloise, IDOL te propose de revivre exactement ce sentiment, mais en grand : dès 18h45, les portes s’ouvrent, tu montes sur scène pour un karaoké live et chantes tes tubes préférés avec un vrai band, tu lâches tes meilleurs pas de danse sur le dancefloor rétro-pop avec DJ set et lumières, tu flânes dans la FunZone entre photocall thématique, clips cultes et finger food, et tu rencontres d’autres fans dans la FriendZone, parce qu’à IDOL, même si tu viens seul, tu repars toujours avec des nouvelles amitiés… rappelle-toi que Lorie chantait « Je serai ta meilleure amie ».

Retour vers les hits (machine)

IDOL, c’est donc un brin de nostalgie et beaucoup de fun. Montez à bord de cette Time Machine musicale pour revivre les meilleurs moments pop des années 80, 90 et 2000. Les looks flashy, les refrains emblématiques et les chorégraphies cultes sont à l’honneur : réviser la Macarena, préparez votre « Dress Pop » pour briller comme vos idoles ou imposer votre style. Et pour les passionnés de défis, le Master of Pop transforme la soirée en jeu grandeur nature, orchestré par un Maître de Cérémonie complètement déjanté. Testez vos connaissances, remportez des surprises et tentez de décrocher le titre ultime.

Replonge dans ta pop culture à La Bellevilloise

La soirée prend place à La Bellevilloise, de 18h45 à 23h59. Entre énergie pop et moments chill, chacun compose sa soirée : chanter, danser, jouer ou simplement se souvenir. Et pour les fans de Boys & Girls Band, un tribute spécial de 23h00 à 23h30 promet un concentré d’énergie et de nostalgie. La première date est déjà complète, mais au vu du succès, une deuxième soirée a été programmée le mercredi 25 mars. Avec IDOL, L’Écran Pop réussit le pari de réunir plusieurs générations autour d’une passion commune : la pop culture et le plaisir de partager de bons moments. Une soirée à vivre pleinement, sans filtre et sans pause.

IDOL, par l’Ecran Pop

La Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

Mercredi 25 Février 2026

Mercredi 25 Mars 2026

Réservez vite votre billet pour ne pas manquer ce retour en enfance pop et vitaminé !