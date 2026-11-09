Paris se met à l’heure de GTA 6 : pourquoi le jeu vidéo culte fascine autant ?

Le nouvel opus de la saga culte débarque le 19 novembre, et l’attente est insoutenable pour les fans, qui patientent depuis treize ans ! Il faut dire que le phénomène Grand Theft Auto dépasse largement les frontières du jeu vidéo. Et à Paris aussi, la fièvre est montée d’un cran : entre une campagne marketing qui s’étend du Stade de France aux tours Mercuriales et une rencontre autour de l’histoire de Rockstar Games, la capitale est passée en mode GTA !

De 1997 à aujourd’hui, l’incroyable ascension de GTA

Depuis près de trente ans, la franchise nous plonge dans des villes fictives inspirées des grandes métropoles américaines, entre liberté, criminalité et satire sociale. Mais que raconte vraiment cette saga sur nos villes et nos sociétés ? À l’occasion de cette sortie tant attendue, on remonte le fil de son histoire, de ses premières virées virtuelles à son statut de phénomène culturel mondial. Tout commence en 1997, en Écosse, avec un jeu au nom évocateur : Grand Theft Auto, littéralement « vol de voiture » dans le jargon policier anglo-américain. Développé par le studio DMA Design, devenu depuis Rockstar Games, ce premier opus pose les bases d’une recette qui va traverser les générations. Au fil des épisodes, la série se réinvente, enrichit ses mondes ouverts et repousse les limites de l’exploration et de la narration, jusqu’à devenir l’une des franchises les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. En mai 2026, GTA dépasse les 470 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, ce qui en fait la cinquième série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps. Pas mal pour une histoire de vol de voiture !

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GTA, un miroir de nos villes et de nos sociétés

Pour aller plus loin que les chiffres et le succès commercial, rendez-vous dans le 18ème arrondissement de Paris, à la bibliothèque Václav Havel. Celle-ci accueille Angelo Careri, rédacteur en chef de la revue Immersion et enseignant à l’École des Arts Décoratifs PSL et à l’ICAN, pour une rencontre autour de son livre Grand Theft Auto : Crime et Architecture, paru aux éditions Façonnage en mai 2026. À travers son ouvrage, l’auteur propose justement de dépasser les clichés du jeu de gangsters pour explorer ce que GTA raconte de notre rapport à la liberté, au crime et à la ville. En nous guidant dans les rues fictives de Liberty City, Los Santos ou Vice City, il décrypte l’urbanisme de ces mégalopoles virtuelles, inspirées des grandes villes américaines, et les possibilités de circulation qu’elles offrent, aussi bien géographiques que sociales. Car derrière les braquages et les courses-poursuites se cachent aussi plusieurs questions : qui peut s’approprier la ville ? Comment l’espace urbain façonne-t-il nos comportements ? Et que disent ces décors virtuels de nos propres sociétés ? Pour cela, rendez-vous le jeudi 12 novembre, de 19h à 22h, à la bibliothèque Václav Havel (26 esplanade Nathalie-Sarraute, Paris 18ème). La rencontre est gratuite, sur réservation conseillée, et accessible dès 16 ans.

GTA VI s’affiche en géant aux portes de Paris

Et pour celles et ceux qui préfèrent admirer GTA dans le paysage réel plutôt que dans les pages d’un livre, direction Bagnolet ! À la porte de Paris, les deux tours Mercuriales se sont mises aux couleurs du jeu vidéo avec une fresque monumentale déployée sur six façades. Installée bande par bande depuis début octobre par des cordistes, cette immense bâche affiche la jaquette de GTA VI sur l’une des tours, tandis que ses deux héros, Jason et Lucia, prennent place sur les autres faces. Hautes de 114 mètres, les deux silhouettes géantes sont visibles depuis le périphérique et ne passent franchement pas inaperçues ! Et ce n’est pas tout : la campagne marketing déjà spectaculaire de GTA VI a encore accéléré ces derniers jours, jusqu’à gagner le Stade de France, lui aussi passé aux couleurs de Vice City. Une opération XXL qui montre bien que Rockstar Games voit les choses en grand à l’approche du lancement !

Treize ans après, le grand retour de GTA !

Il faut dire que les fans ont eu le temps de s’impatienter. Treize ans se sont écoulés depuis la sortie de GTA V, en septembre 2013. Treize années de rumeurs, de spéculations et de bandes-annonces scrutées dans les moindres détails ! Autant dire que l’arrivée de GTA VI est un véritable événement dans le monde du jeu vidéo. Prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le nouvel opus a même démarré sur les chapeaux de roue, avec près de 600 millions de dollars de précommandes annoncés avant sa sortie. Un chiffre vertigineux qui donne le ton : Rockstar Games ne vise rien de moins qu’un lancement historique. Sa troisième bande-annonce, dévoilée le 15 octobre, n’a fait qu’attiser l’impatience. Alors, simple jeu vidéo ou véritable phénomène de société ? Avec une telle attente et une campagne marketing déjà installée aux portes de Paris, une chose est sûre : le 19 novembre, des millions de joueurs et joueuses auront les yeux rivés sur leurs écrans !

Infos pratiques :

GTA VI

Date de sortie : jeudi 19 novembre 2026

Plateformes : PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Rencontre autour de Grand Theft Auto : Crime et Architecture

Date : jeudi 12 novembre 2026, de 19 h à 22 h

Adresse : bibliothèque Václav Havel, 26 esplanade Nathalie-Sarraute, 75018 Paris

Tarif : gratuit, réservation conseillée

Photo de couverture : ©DIMITAR DILKOFF / AFP

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