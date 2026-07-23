Tout l’été, des séances de sport gratuites sont proposées dans les quais, jardins ou arènes de Paris

Paris sport dimanches estivaux : c’est le nom très éloquent donné par la Ville de Paris aux séances de sport qu’elle organise gratuitement dans différents espaces publics. Running, fitness, boxe ou marche active vous sont proposés chaque dimanche matin jusqu’au 13 septembre 2026 aux côtés d’éducateurs sportifs.

Des séances de sport gratuites Vous souhaitez vous défouler ou bien tester une activité sans avoir à vous inscrire pour l’année ? La Ville de Paris lance chaque été le « Paris sport dimanches estivaux » : chaque dimanche, de 10h à 12h, vous pouvez tester une séance de sport gratuite encadrée par des éducateurs sportifs professionnels. Jusqu’au 13 septembre 2026, vous pouvez vous rendre dans les parcs, quais ou places de votre quartier pour rejoindre toute une équipe. L’avantage, c’est que la séance revient tous les dimanches, est accessible sans inscription ni dépense d’argent. L’occasion de pratiquer une activité physique durant l’été en venant seul ou accompagné. Remise en forme, boxe, marche rapide, gymnastique, running… toutes les pratiques sont proposées à tous les âges. Il faut toutefois venir suffisamment tôt pour être sûr d’être accepté au cours, car les places sont limitées et rapidement prises ! Des activités en plein air

Faisons donc un petit tour des arrondissements pour savoir ce qu’on peut faire durant cet été 2026. À Paris Centre, rendez-vous au jardin Federico Garcia Lorca, directement accessible par la passerelle située quai de l’Hôtel de Ville pour faire du running en petit groupe. Dans les arènes de Lutèce (5e), des cours de gym ou de fitness vous sont proposés le dimanche, tandis que dans le 6e arrondissement, il faut se rendre devant l’Institut de France pour faire de la marche active le long du quai de Seine.

Plusieurs cours de boxe vous sont aussi proposés au parc Monceau (8e), à la place Marek Edelman (11e), la place Félix Éboué (12e), le parc Martin Luther King (17e) ou le parc Éole (18e). Amateurs de fitness ou stretching, sachez aussi que des séances gratuites ont lieu dans la rue Louis Blanc (10e), place de la Nation (12e), dalle des Olympiades (13e), parvis de la MPAA (14e) ou place Stalingrad (19e). Excepté le 7e arrondissement, tous les autres ont leur cours de sport estival !

Tous les niveaux acceptés

Chaque séance est encadrée par des éducateurs sportifs professionnels et diplômés qui adaptent leurs exercices à tous les niveaux, pour les débutants comme pour les confirmés. Vous pouvez vous dépenser durant les deux heures et repartir avec des conseils personnalisés. Pour des activités comme la boxe ou la fitness, n’oubliez pas de venir avec vos gants, baskets ou tapis, aucun matériel ne sera prêté pour suivre la séance. Si vous souhaitez connaître les différents points de rendez-vous, faites un tour sur le site de la mairie et cliquez sur la carte interactive !