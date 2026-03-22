À Paris, le théâtre aussi fête le printemps (et les places sont à -50 %)

Il y a des petits signes qui ne trompent pas : les beaux jours reviennent à Paris… et les bons plans culturels aussi. Après le succès du Printemps du cinéma, qui permet chaque année de s’offrir une séance à 5€ (du 22 au 24 mars 2026), voilà qu’un tout nouveau rendez-vous s’invite dans l’agenda des amoureux de spectacles vivants. Son nom ? Le Printemps du Théâtre. Et bonne nouvelle : à Paris, les bonnes pièces ne manquent pas. Alors, tu viens au théâtre ? Il y a le printemps qui chante !

Une première édition initiée par 3 théâtres

Du 23 au 26 mars 2026, trois institutions du paysage théâtral parisien s’unissent pour lancer cet événement inédit : le Théâtre Saint-Georges, le Théâtre du Palais-Royal et le Théâtre Michel. Pendant quatre jours seulement, ces salles emblématiques proposent un avantage qui risque d’en séduire plus d’un : des places à -50 % sur toutes les pièces à l’affiche. Au total, 11 spectacles deviennent accessibles à prix doux — une belle occasion de (re)découvrir le théâtre parisien sans faire grimper la note.

Une programmation riche et variée

Côté scène, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs de comédie pourront notamment se tourner vers Secret Médical, porté par Michel Cymes, ou encore The Loop, récompensée aux Molières 2025, qui promet des barres de rire pendant une heure et demie. Sans oublier l’indémodable Les Fourberies de Scapin, toujours aussi jubilatoire. Au Théâtre du Palais-Royal, les spectateurs retrouveront des succès déjà bien installés, comme Edmond d’Alexis Michalik, qui a récemment célébré sa 2000ème représentation, ou Du charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre, sacré à plusieurs reprises lors des Molières 2025. Les amateurs d’aventure pourront aussi se laisser tenter par Les Trois Mousquetaires. De son côté, le Théâtre Michel joue la carte de l’éclectisme : thriller haletant avec ADN, succès incontournable avec La Machine de Turing, spectacles jeune public comme Space Wars ou Pourquoi, pourquoi ?, et même du mentalisme avec Conspirations. Autant dire qu’il sera difficile de ne pas trouver chaussure à son pied.

Un bon plan à ne pas manquer

Le Printemps du Théâtre coche toutes les cases du bon plan parisien : une durée limitée, une programmation variée et surtout des tarifs divisés par deux. Les billets, mis en vente dès maintenant, sont valables pour des représentations allant jusqu’au mois de juin, de quoi prendre le temps de planifier ses sorties. Une initiative qui pourrait bien devenir un incontournable des saisons culturelles à venir. En attendant, oubliez vos soucis du quotidien et filez au théâtre !

Théâtre Michel, 38 Rue des Mathurins 75008 Paris

Théâtre du Palais-Royal, 38 Galerie de Montpensier 75001 Paris

Théâtre Saint-Georges, 51 Rue Saint-Georges 75009 Paris

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