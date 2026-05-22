Cette avenue autrefois occupée par un parking est devenue un immense jardin de 1 500 m²

Entre la place de la Nation et la rue de Montreuil, l’avenue de Bouvines, dans le 11ème arrondissement de Paris, n’était qu’une artère de béton et de bitume occupé par des places de stationnement. Aujourd’hui, ce parking est devenue un immense jardin de 1 500 m², qui sera inauguré le mois prochain par le nouveau maire de la capitale, Emmanuel Grégoire.

La métamorphose de l’avenue de Bouvines

Depuis l’achèvement des travaux, le contraste est saisissant. Là où s’alignaient autrefois les voitures, les enfants des écoles maternelle et élémentaire du quartier circulent désormais sur des allées piétonnes bordées de végétation. Expérimentées en 2020 lors du déconfinement afin de lutter contre la pollution, améliorer la qualité de l’air et végétaliser la capitale, les « rues aux écoles » se multiplient aujourd’hui à Paris. Ces piétonnisations ont pour objectif de sécuriser les trajets des enfants jusqu’à leur établissement tout en leur offrant davantage d’espaces pour jouer et se retrouver. Avenue de Bouvines, dans le 11ème arrondissement, pas moins de 43 nouveaux arbres ont ainsi été plantés, venant compléter la centaine d’arbres désormais présents sur l’avenue. Tilleuls, frênes, érables ou encore arbres au caramel composent désormais cette nouvelle « coulée verte » du quartier, accompagnés de cerisiers, cornouillers, hortensias, rosiers et mahonias. Résultat : un vaste jardin urbain de plus de 1 500 m², soit l’équivalent d’un petit square parisien.

Imaginée avec les habitants du quartier

Des arbres, mais aussi une aire de jeux, des bancs à taille d’enfant, une piste pour apprendre à faire du vélo ou encore une fontaine à eau : ce projet a été conçu avec les riverains, les parents d’élèves et les équipes des écoles voisines. L’avenue-jardin a été pensée comme un espace favorisant les rencontres et le bien-être au quotidien. « C’est vraiment une réussite ! Ralentir les voitures ne suffisait plus. Les parents se garaient sur les trottoirs, laissaient parfois le moteur tourner au niveau des passages piétons. Ils sont pressés, ouvrent les portières sans toujours regarder autour d’eux. Et quand ils repartent, il arrivait que certains enfants à vélo soient mis en danger », témoigne une habitante du quartier. Pensée également comme un refuge pour la biodiversité, l’avenue accueille désormais une grande diversité d’arbustes, de fleurs mellifères et d’essences variées, choisies pour attirer oiseaux et insectes pollinisateurs. Des panneaux pédagogiques en bois ont été installés pour permettre aux passants d’identifier les végétaux et les espèces présentes. Une métamorphose spectaculaire quand on compare les images de l’avenue avant travaux, totalement bitumée.

Une nouvelle façon de penser la ville

Au-delà de cette avenue, les « rues aux écoles » participent plus largement à transformer le quotidien des quartiers parisiens. En réduisant la place de la voiture aux abords des établissements scolaires, elles sécurisent les trajets des enfants, redonnent de l’espace aux habitants et répondent à des enjeux climatiques très concrets. Les arbres apportent de l’ombre pendant les fortes chaleurs, rafraîchissent l’air en période de canicule et permettent aux sols d’absorber davantage l’eau de pluie lors des épisodes orageux. Elles contribuent également à améliorer la qualité de l’air en réduisant la présence de particules fines. Autant d’aménagements devenus essentiels dans une capitale de plus en plus confrontée aux effets du réchauffement climatique.

L’inauguration officielle doit avoir lieu courant juin, mais les habitants n’ont pas attendu pour se l’approprier. On peut d’ores et déjà voir des enfants jouer, des voisins discuter sur les bancs, des cyclistes débutants ou encore des passants traverser les allées fleuries… L’ancienne avenue-parking semble déjà bien loin.

Avenue de Bouvines, 75011 Paris

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