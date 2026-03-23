Emmanuel Grégoire va prendre place dans la plus grande mairie d’Europe

Les municipales 2026 se sont donc achevées hier soir, et c’est Emmanuel Grégoire que les Parisiens ont choisi. Le regard se tourne à présent vers l’Hôtel de Ville de Paris, où se prennent les décisions qui façonnent la capitale. Plus qu’un simple siège administratif, ce monument emblématique incarne l’histoire, la culture et la République française. Du sommet de son beffroi aux dorures de ses salons, chaque pierre raconte des siècles d’histoire et de résilience, et bientôt, ce sera Emmanuel Grégoire qui prendra place dans ces murs chargés de symboles et de mémoire. Retour sur l’histoire de la plus grande mairie d’Europe.

Un bâtiment emblématique au cœur de Paris

Symbole de l’histoire et de la grandeur de la capitale, l’édifice impressionne par sa façade de 143 mètres de long et 19 mètres de haut, richement ornée de sculptures, d’allégories comme La Prudence et La Vigilance, et de personnages marquants de l’histoire parisienne. Le beffroi, soutenu par quatre chimères et couronné d’un dôme à écailles, domine les 55 000 mètres carrés qui font de l’Hôtel de Ville de Paris la plus grande mairie d’Europe, où se succèdent des espaces prestigieux tels que la salle des fêtes, le salon des Arts ou le salon des Sciences, tous décorés de peintures, colonnes et dorures somptueuses.

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Des siècles d’histoire et de résilience

Le site accueille la municipalité depuis 1357, à l’origine dans la « Maison aux Piliers », acquise par le prévôt des marchands Étienne Marcel. Sous François Ier, en 1533, la ville décida de construire un hôtel de ville digne de sa grandeur, confié à l’architecte italien Dominique de Cortone, dit « le Boccador ». La construction s’acheva en 1628 sous Louis XIII. Le bâtiment fut ravagé par un incendie en 1871 lors de la Révolte de la Commune, puis reconstruit entre 1873 et 1882 par Théodore Ballu et Edouard Deperthes, dans un style néo-Renaissance fidèle à l’original. Les travaux s’achèvent en 1882. Porteur des valeurs de la IIIᵉ République, le conseil municipal souhaite faire du nouvel Hôtel de Ville la maison du peuple. L’édifice devient alors le bâtiment public le plus moderne de son époque : il est relié à l’électricité et au téléphone, pourvu d’ascenseurs, et bénéficie d’un chauffage central, inventé par Eugène Viollet-le-Duc, encore en fonctionnement aujourd’hui. Conçu pour le peuple parisien et symbole de la République française, l’Hôtel de Ville regorge de références à son caractère républicain. Les armoiries de la Ville se retrouvent dans tout le bâtiment, sur une poignée de porte, un radiateur ou une peinture au plafond. Les lettres « R » et « F », pour République française, sont également visibles à de nombreux endroits, rappelant l’identité et les valeurs républicaines que le bâtiment incarne depuis sa reconstruction.

Un témoin des événements qui ont façonné Paris

L’Hôtel de Ville a été le témoin de moments historiques majeurs. Le 25 août 1944, lors de la Libération de Paris, le général Charles de Gaulle s’y rend et prononce un discours mémorable devant les Parisiens : « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! ». Ce discours permet à de Gaulle de poser les bases du récit national autour de la Résistance et du rôle de la population parisienne. L’Hôtel de Ville a également marqué l’histoire politique de la capitale. Jusqu’en 1977, Paris n’avait pas de maire élu : le rôle était exercé par le préfet de la Seine, tandis que le conseil municipal siégeait au sein du bâtiment. La loi du 31 décembre 1975 institua l’élection démocratique du ou de la maire de Paris au suffrage universel indirect, et le premier maire élu fut Jacques Chirac, ouvrant une nouvelle ère pour la capitale.

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Un lieu vivant au service des Parisiens

Aujourd’hui, l’Hôtel de Ville n’est pas seulement le siège du maire de Paris : il abrite 600 salles pour les services municipaux et accueille concerts, festivals et cérémonies officielles. Sa bibliothèque, ouverte à tous, renferme des archives précieuses et des ouvrages rares sur 600 mètres carrés de bois verni, digne d’une atmosphère à la Poudlard. L’Hôtel de Ville de Paris accueille également des expositions, et offre un lieu de repos et d’hébergement pour les femmes sans abri, géré par le Samu social, démontrant ainsi son rôle citoyen au cœur de la capitale. Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, hérite donc d’un lieu chargé d’histoire, symbole de la vitalité et de la grandeur de Paris, au cœur de la vie culturelle, politique et sociale de la ville. Gageons qu’il saura respecter ces symboles et perpétuer l’esprit républicain qui souffle dans ces murs depuis des siècles.

Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau, 75004 Paris

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