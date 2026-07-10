Un pop-up glacé signé Pierre Hermé s’installe tout l’été aux Galeries Lafayette

Quand le thermomètre grimpe à Paris, toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir une pause fraîcheur (comme à la Coupe du Monde) ! Et quitte à joindre l’utile à l’agréable, pourquoi ne pas succomber à une délicieuse glace ? Cet été, c’est Pierre Hermé qui régale les gourmands avec un pop-up entièrement dédié à ses créations glacées, installé aux Galeries Lafayette Le Gourmet (le food-court incontournable de 3 500 m 2 consacré au plaisir des papilles).

Les créations cultes de Pierre Hermé en mode glacé

Du 2 juillet au 2 septembre 2026, la Maison Pierre Hermé investit le rez-de-chaussée des Galeries Lafayette Le Gourmet avec un espace aux airs de station balnéaire. Ici, les grands classiques du pâtissier se réinventent en version glacée pour offrir une véritable parenthèse fraîcheur au cœur de Paris. Les amateurs de la Maison retrouveront les célèbres Ispahan (rose, litchi, framboise), Montebello (pistache, fraise), Infiniment Vanille ou encore Infiniment Chocolat, déclinés en glaces et sorbets. Turbinées à la minute puis servies en cornet ou en pot, ces créations mettent à l’honneur les associations de saveurs qui ont fait la renommée du chef pâtissier. Pierre Hermé est aujourd’hui considéré comme l’un des grands visionnaires de la pâtisserie française. À la tête de 90 points de vente et de mille collaborateurs à travers le monde, il continue de réinventer son art, fidèle à lui-même : « Certains s’expriment par l’apparence, la forme, moi mon mode d’expression, c’est le goût. » Avec les glaces, le chef pâtissier ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre gourmand, où son savoir-faire s’exprime sous une forme encore plus rafraîchissante (et on adore!)

La brioche glacée, dessert star de l’été ?

La véritable surprise de cette édition 2026 s’appelle la Brioche Glacée & Toastée. Inspirée de la célèbre brioche con gelato italienne, elle associe une brioche servie chaude à une généreuse boule de glace, agrémentée de coulis et d’éclats de sablé. On vous prévient le contraste entre le moelleux de la brioche tiède et la fraîcheur de la glace est aussi régressif qu’addictif. Déjà proposée dans la boutique Pierre Hermé de Singapour, cette spécialité fait cette année sa toute première apparition en France. Deux versions seront disponibles : Infiniment Vanille et Ispahan. Et si vous pouviez garder ce petit trésor au congélateur pour affronter les journées de canicule parisienne depuis votre appart à 30 ° C ?

Des parfums aussi surprenants que raffinés

En plus des glaces « minute » et de la Brioche Glacée, le pop-up propose plusieurs créations signatures qui sortent des sentiers battus. Les gourmands pourront découvrir Arya, une association délicate de pistache et de fleur d’oranger, Aura, qui mêle la fraîcheur de la fraise, de la citronnelle et de la noix de coco, Akari, où le citron rencontre la nepita, une herbe aromatique corse, ou encore Riz au lait & Caramel, l’une des créations préférées de Pierre Hermé, qui revisite ce dessert d’enfance avec une texture légèrement granuleuse et de généreux éclats de caramel. Avec son décor inspiré des cabines de plage, venez déguster les créations glacées signées Pierre Hermé dans ce pop-up ouvert tout l’été (jusqu’au 2 septembre). Une halte idéale au cœur d’une balade boulevard Haussmann, pour s’offrir un peu de fraîcheur face à la chaleur écrasante de cet été 2026.

Pop-up Glaces Pierre Hermé Paris

Galeries Lafayette Le Gourmet, 35 boulevard Haussmann 75009 Paris

Du 2 juillet au 2 septembre 2026

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