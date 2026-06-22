37°C à Paris : les astuces simples pour survivre aux canicules en ville

37,2°C le matin. Ce n’est pas seulement le titre du film qui a révélé Béatrice Dalle. C’était aussi la température relevée ce matin dans certains quartiers de Paris. Et ce qui pouvait encore sembler exceptionnel il y a quelques années risque bien de devenir la norme. Face au réchauffement climatique, les Parisiens vont devoir apprendre à vivre avec des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, avec des températures dépassant les 35°C en journée et parfois 25°C la nuit. Heureusement, on vous donne quelques réflexes simples pour survivre aux canicules en ville.

1) La nuit, on ouvre tout !

Le thermomètre intérieur/extérieur va devenir votre meilleur allié. Même lors des épisodes caniculaires, les nuits parisiennes restent généralement plus fraîches que les journées. Votre mission : surveiller la température extérieure. Dès que l’air dehors devient plus frais que celui de votre logement, ouvrez grand toutes vos fenêtres. L’objectif n’est pas seulement de faire entrer de l’air frais, mais aussi de refroidir les murs de votre appartement, particulièrement dans les immeubles haussmanniens dont les épais murs de pierre stockent énormément de chaleur (si vous vivez au rez-de-chaussée, passez au conseil suivant).

2) Quand il fait plus chaud dehors, on ferme tout

Grâce au thermomètre intérieur/extérieur que vous aurez acheté grâce à nous, vous saurez exactement quand refermer les fenêtres. Dès que la température extérieure dépasse celle de votre appartement, il faut tout fermer : fenêtres, volets, rideaux et stores. Tel un vampire, votre appartement doit fuir le moindre rayon de soleil. Ceux-ci, en traversant les vitrages, chauffent rapidement sols et meubles.

3) On limite les appareils ménagers

Aspirateur, four, fer à repasser, sèche-cheveux, sèche-linge… Tous produisent une quantité importante de chaleur. Dans la mesure du possible, utilisez-les lorsque l’air extérieur est redevenu plus frais que l’air intérieur. Pour certains appareils comme le sèche-linge ou le sèche-cheveux, il peut être judicieux de les utiliser dans une pièce fermée et correctement isolée afin d’éviter que la chaleur ne se diffuse dans tout le logement (si vous vivez dans un studio, mieux vaut dans ce cas privilégier la serviette pour les cheveux). Quant au four, privilégiez les repas froids : salades, gaspacho, pastèque… c’est plus frais, et ça ne produit pas de chaleur !

4) La climatisation fixe : efficace mais contraignante

Soyons honnêtes : la solution la plus radicale reste la climatisation. Mais dans un immeuble parisien, son installation est loin d’être évident. Les systèmes fixes nécessitent généralement une unité extérieure, souvent visible depuis la rue ou la cour. Cela implique fréquemment l’accord préalable de la copropriété et, dans certains cas, une déclaration auprès de la mairie. À cela s’ajoute un enjeu environnemental : la climatisation représente aujourd’hui près de 5 % des émissions de CO₂ du secteur du bâtiment.

5) La climatisation mobile : le compromis accessible

Lorsque l’installation d’une climatisation fixe s’avère impossible, notamment en raison des contraintes imposées par certaines copropriétés parisiennes, le climatiseur monobloc mobile peut représenter une alternative intéressante. Plus abordable à l’achat (les prix commencent autour de 100€) et facile à ranger durant l’hiver, ce type d’appareil présente toutefois un défaut bien connu : son tuyau d’évacuation de l’air chaud doit être dirigé vers l’extérieur, ce qui impose généralement de laisser une fenêtre entrouverte. Un paradoxe qui réduit en partie son efficacité puisque l’air chaud extérieur peut alors pénétrer dans le logement. Pour limiter ce phénomène, plusieurs solutions existent. La plus simple consiste à installer un kit de calfeutrage autour de la fenêtre afin de limiter les échanges d’air avec l’extérieur. Pour une installation plus pérenne, certains choisissent également de créer une sortie dédiée dans un vitrage ou un panneau spécialement conçu à cet effet.

6) Le ventilateur, utile mais à bien utiliser

Contrairement aux idées reçues, un ventilateur ne fait pas réellement baisser la température d’une pièce. Il crée simplement un mouvement d’air qui favorise l’évaporation de la transpiration et procure une sensation immédiate de fraîcheur. Son efficacité est donc surtout ressentie lorsqu’il souffle directement sur les occupants. Pour optimiser son utilisation pendant les épisodes de canicule, il est possible de le placer devant quelques bouteilles d’eau congelées ou un linge humide afin de créer un léger effet rafraîchissant. Peu coûteux à l’achat et beaucoup moins énergivore qu’une climatisation, le ventilateur reste une solution intéressante pour améliorer le confort lors des fortes chaleurs, à condition de l’utiliser en complément des autres bonnes pratiques permettant de maintenir son logement au frais.

7) Rafraîchir ses sols en fin de journée

Parmi les astuces de grand-mère les plus simples à mettre en œuvre, le lavage des sols à l’eau froide en fin de journée peut apporter un réel gain de confort. Tout au long de la journée, les sols accumulent de la chaleur. En passant une serpillière légèrement humide à l’eau froide le soir, l’eau va absorber une partie de cette chaleur emmagasinée avant de s’évaporer progressivement. Sans transformer votre logement en chambre froide, ce geste permet de rafraîchir légèrement l’atmosphère et de rendre les pièces plus agréables au moment du coucher.

8) Musées, cinémas, bibliothèques : les refuges climatisés

Lorsque les températures deviennent difficilement supportables dans les appartements parisiens, il peut être judicieux de passer quelques heures dans des lieux ouverts au public et climatisés. De nombreux musées, cinémas, bibliothèques et même certains théâtres disposent en effet de systèmes de climatisation particulièrement appréciables pendant les épisodes de canicule. C’est l’occasion idéale de joindre l’utile à l’agréable en découvrant une exposition, en profitant d’une séance de cinéma ou en s’installant quelques heures dans une salle de lecture à la bibliothèque du quartier au calme. En plus d’offrir un véritable répit face à la chaleur, ces établissements permettent souvent de réduire le temps passé dans un logement surchauffé durant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre midi et 18 heures. Une idée simple, culturelle et parfois même gratuite pour traverser les pics de chaleur estivaux à Paris.

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9) On file à la piscine municipale…

Et si l’on se mettait tout simplement à l’eau ? Paris compte pas moins de 42 piscines municipales, de quoi trouver un bassin à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Ouvertes toute l’année, elles accueillent aussi bien les nageurs débutants que les sportifs confirmés, en solo, entre amis ou en famille, avec des tarifs accessibles et adaptés à tous les publics. Lors des épisodes de canicule, quelques longueurs ou quelques minutes passées dans l’eau permettent de faire rapidement redescendre la température corporelle et de retrouver une agréable sensation de fraîcheur. Une solution simple, efficace et particulièrement appréciable pour mieux supporter les fortes chaleurs en ville tout en s’accordant une parenthèse sportive ou détente.

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10) … ou à l’église

Ce n’est même pas une joke, grâce à leurs murs épais en pierre, parfois vieux de plusieurs siècles, les églises conservent naturellement une température bien plus fraîche que celle des rues environnantes. Lorsque le bitume devient brûlant et que les appartements se transforment en étuves, pousser la porte d’une église permet de gagner plusieurs degrés en quelques secondes. Que l’on soit croyant ou non, ces lieux offrent un refuge calme, ombragé et gratuit pour faire une pause, lire quelques pages, se reposer ou simplement retrouver un peu de fraîcheur avant d’affronter à nouveau la chaleur parisienne. À lire également : Autrefois, l’église Saint-Eustache était la paroisse des marchands des Halles à Paris 11) Les parcs ouverts la nuit, ultime recours

Si malgré toutes ces astuces la chaleur reste étouffante et que le sommeil ne vient pas, il vous reste une option : prendre votre sac à dos, une bouteille d’eau et un peu de courage pour sortir de chez vous. Lors des nuits les plus chaudes, certains espaces verts parisiens restent exceptionnellement ouverts toute la nuit afin d’offrir aux habitants des îlots de fraîcheur plus supportables que les appartements surchauffés. Grâce à la végétation, à l’ombre des arbres et à l’absence de matériaux minéraux qui restituent la chaleur accumulée durant la journée, la température y est souvent sensiblement plus agréable qu’au cœur des rues les plus denses. Sans forcément y passer la nuit entière, une promenade nocturne ou quelques heures passées dans l’un de ces parcs peuvent parfois suffire à retrouver un peu de fraîcheur avant de regagner son logement.

Sans transformer son appartement en bunker, ces conseils et quelques bons réflexes à adopter devraient vous permettre de survivre aux épisodes de canicule parisienne : se mouiller régulièrement la peau tout en maintenant une légère ventilation (ventilateur, éventail…), manger normalement en privilégiant des aliments frais comme les fruits, les légumes, le pain ou les soupes froides, et surtout boire environ 1,5 litre d’eau par jour en évitant la consommation d’alcool. De toute façon, il va falloir s’y habituer : les épisodes de chaleur extrême font désormais partie du paysage climatique parisien.

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