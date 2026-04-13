La piscine Joséphine-Baker, seule piscine flottante de Paris, va fermer définitivement. Installée depuis 2006 sur le quai François-Mauriac, dans le 13e arrondissement, elle doit cesser son activité en raison d’importantes dégradations structurelles. La Ville de Paris espère toutefois pouvoir la maintenir ouverte jusqu’au printemps 2027, le temps d’organiser la suite.

Vingt ans d’histoire sur les quais de Seine

Avec le lancement de Paris Plages, la piscine Joséphine-Baker ouvre ses portes en juillet 2006 sur le quai François-Mauriac, dans le 13e arrondissement de Paris. Amarrée au port de la Gare, à deux pas de la Bibliothèque nationale de France, elle est l’unique piscine flottante de la capitale. Malgré un emplacement idéal, le site connaît de nombreux endommagements au cours de ses vingt ans d’activité (incendie, risque d’inondation, dégradation du carrelage, etc.).

Une structure trop endommagée pour durer

En cette année 2026, la Ville de Paris vient d’annoncer la fermeture définitive de cette piscine emblématique du sud de Paris. Dès le début du projet, il était indiqué que le site aurait une « durée de vie d’environ quinze ans », une espérance limitée en raison de sa structure flottant sur la Seine. En effet, la piscine Joséphine-Baker repose sur une barge en béton avec des flotteurs en acier qui nécessite des contrôles réguliers face à la corrosion aqueuse.

Un diagnostic technique réalisé en 2021 a par ailleurs confirmé que la structure était fortement endommagée, avec une importante déformation de la barge et des fissures dans les voiles béton, ce qui met à mal la stabilité du site et peut conduire à des infiltrations d’eau. L’humidité et les problèmes d’étanchéité impliqueraient des travaux considérables, avec des coûts jugés trop élevés. La Ville de Paris a donc acté la fin de son activité.

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Un nouveau centre aquatique annoncé dans le 13e

La disparition de la piscine flottante doit toutefois s’accompagner de la construction d’un nouveau centre aquatique sur le site du parc Carpentier, toujours dans le 13e arrondissement. La Ville de Paris annonce qu’il prendra mieux en compte « les exigences actuelles » des usagers, sans pour autant préciser le projet ni une prochaine date d’ouverture. Concernant la piscine Joséphine-Baker, une demande a été déposée auprès du Préfet de la région Île-de-France pour que celle-ci puisse rester en activité jusqu’au printemps 2027.

Piscine Joséphine-Baker

Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Fermeture annoncée avant fin 2026, avec possible prolongation jusqu’au printemps 2027.

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Image à la une : © Piscine Joséphine-Baker