Le café Legal fait son grand retour à Paris avec un pop-up immersif

Amoureux de café ? Si vous êtes un ancien, la marque Legal vous rappelle forcément des souvenirs ! Et si vous êtes un millénial, vous allez adorer la (re)découvrir. Le café Legal, café culte des années 80-90, revient chatouiller nos papilles après plusieurs années d’absence ! La marque débarque à Paris avec un pop-up immersif organisé le 3 juin prochain.

Legal, un café culte

Une odeur de café le matin, des pauses au bureau, des publicités devenues cultes ou encore la voix reconnaissable entre mille de Jean Rochefort puis de Johnny Hallyday… Pendant plus de 170 ans, Legal a accompagné le quotidien des Français en proposant un café populaire et accessible, loin des codes parfois élitistes du café de spécialité. Une marque familiale et conviviale, dont la disparition avait laissé un vrai vide chez de nombreux consommateurs.

Aujourd’hui relancée par Méo-Fichaux, 1er torréfacteur français indépendant, la marque Legal ouvre un nouveau chapitre très excitant ! Mais que les aficionados se rassurent, l’objectif reste le même : un goût inimitable, des prix accessibles, une torréfaction française.

Un pop-up immersif au coeur de Paris

Si on ne peut pas trop vous en dire plus pour le moment, on sait que Legal investira le Hill Door, dans le 2e arrondissement de Paris, avec un pop-up immersif le 03 juin 2026. Durant toute une journée, les visiteurs pourront découvrir les nouvelles recettes de la marque à travers des dégustations, rencontrer les équipes de la marque et vivre une expérience immersive conçue comme un véritable lieu manifeste du retour de la marque.

Ce retour marque également l’arrivée d’une nouvelle gamme composée de 15 références. Les cafés sont classés par intensité, du plus doux au plus corsé, disponibles en capsules compatibles Nespresso et en dosettes compatibles Senseo. Une manière pour Legal de moderniser son image tout en conservant ce qui a toujours fait son succès : un café du quotidien, simple et généreux.

Hill Door – 76 rue Réaumur, Paris 2e

Ouverture Grand public le 3 juin 2026

10h-18h en continu