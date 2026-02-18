6 œuvres méconnues du Louvre vont vous révéler leurs secrets (gratuitement) grâce à la réalité augmentée

Et si votre téléphone vous permettait de découvrir des chefs-d’œuvre du Louvre sous un nouvel angle ? À partir du 18 février 2026, le musée s’associe à Snapchat pour dévoiler « Les Illustres inconnus du Louvre« , un parcours en réalité augmentée entièrement gratuit qui va transformer votre visite !

Les secrets de chefs-d’œuvre enfin révélés

Le Louvre abrite 35 000 œuvres, et avouons-le, entre la Joconde et la Vénus de Milo, certains trésors passent souvent inaperçus… C’est exactement ce que ce nouveau dispositif veut changer. En pointant votre smartphone vers 6 œuvres sélectionnées dans les collections, vous accédez à une expérience immersive et éducative qui révèle ce que les siècles ont effacé : couleurs disparues, techniques cachées, contextes oubliés. L’idée est aussi simple qu’astucieuse : scanner le QR code sur le cartel de l’œuvre, et laisser la magie opérer.

Les « inconnus » à découvrir en réalité augmentée

Parmi les œuvres à découvrir, on a adoré les Quatre Captifs, ces grandes sculptures de bronze de la cour Puget qui entouraient une statue de Louis XIV, abattue par la Révolution : elle renaît aujourd’hui devant nos yeux grâce à la réalité augmentée. Le Code de Hammurabi est tout aussi impressionnant, rassemblant près de 280 décisions de justice du roi de Babylone et dévoile ses lois millénaires sous un jour nouveau. Le Buste d’Akhenaton retrouve quant à lui l’intégralité de ses formes et de ses couleurs d’origine, le Portrait d’Anne de Clèves recèle plusieurs messages cachés que vous pourrez découvrir directement depuis votre téléphone, et les Rustiques Figulines de Bernard Palissy prendront vie juste sous vos yeux. Enfin, la Korè de Samos retrouve son apparence d’il y a plus de 2 500 ans… De quoi donner le vertige !

Une collaboration sérieuse et scientifique

Derrière l’effet « waouh » de cette nouveauté, il y a un vrai travail de fond. Toutes les expériences ont été conçues par l’AR Studio Paris de Snap, le centre d’excellence en réalité augmentée ouvert depuis 2021, en étroite collaboration avec les conservateurs du Louvre, à partir d’archives et de références scientifiques. Les reconstitutions de couleurs ou de formes ne sont donc pas le fruit de l’imagination des designers, mais d’une recherche rigoureuse. Sur louvre.fr, des explications complémentaires permettent aux plus curieux d’aller encore plus loin.

Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, une expérience mondiale est également disponible directement dans le carrousel de Lenses de l’application, ou en scannant les bannières installées autour du palais du Louvre. Des blocs de marbre animés en 3D apparaissent à l’écran, permettant de découvrir les œuvres et leur emplacement dans les différents départements du musée. L’application et l’expérience sont entièrement gratuites, seule l’entrée au musée du Louvre reste payante (sauf pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires de certains pass). Pensez à réserver votre billet en ligne pour éviter les files d’attente !

À lire également : Savez-vous qu’il y a un théâtre caché dans le Louvre ?

A. C.