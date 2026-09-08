Le Crous propose des repas à 1 euro à tous les étudiants à Paris

Depuis cette année 2026, les étudiants parisiens peuvent bénéficier d’un repas à seulement 1 euro dans les restaurants universitaires du Crous. Si ce prix était autrefois réservé aux étudiants boursiers ou en situation de précarité, celui-ci concerne désormais l’ensemble des étudiants. Une mesure nécessaire lorsque l’on sait que le coût de la vie étudiante a augmenté de plus de 35 % sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Un tarif de 1 euro

Depuis le mois de mai 2026, le tarif de 1 euro n’est plus limité aux étudiants boursiers, mais tous les titulaires d’une carte d’étudiant, ainsi que les apprentis, alternants, doctorants et volontaires en service civique. Pour en bénéficier, il faut toutefois disposer d’un compte Izly activé afin de pouvoir repartir avec un repas du Crous.

À Paris, le dispositif concerne les nombreux restaurants universitaires et cafétérias du Crous. Chaque étudiant peut bénéficier d’un repas à 1 euro par service : le service du midi se déroule jusqu’à 15 heures et un second service est proposé à partir de 15 heures. Ainsi, il est possible d’obtenir, dans les points de restauration concernés, jusqu’à deux repas à 1 euro dans une même journée, à condition qu’ils soient pris à des horaires différents.

Une formule équilibrée

Dans les restaurants universitaires, le repas à 1 euro repose sur un système de six points. Le plat principal représente quatre points, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à deux accompagnements, comme une entrée ou un dessert, valant chacun un ou deux points. Les étudiants peuvent donc composer leur plateau en fonction de leurs envies, dans la limite prévue par la formule. S’ils souhaitent prendre des plats supplémentaires, tout nouveau point est alors facturé à 55 centimes.

Le Crous affirme que la baisse du prix ne signifie pas une diminution des quantités ou de la qualité des repas. Les plats continuent d’être préparés par les équipes de cuisine du réseau et l’offre comprend notamment des produits bio et locaux. Dans les cafétérias, la formule à 1 euro comprend notamment un sandwich, un plat ou une PastaCrous (box de pâtes), ainsi qu’un produit laitier ou un fruit et une compote. À ce prix, il est donc possible de repartir avec un repas complet et équilibré.

L’inquiétante précarité des étudiants

Une étude de l’Unef a récemment pointé du doigt la situation de plus en plus précaire des étudiants en France. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, le coût de leur vie aurait augmenté de plus de 35 %, et même doublé pour les étudiants étrangers. Pour le syndicat, cette paupérisation n’est pas accidentelle, mais est « devenue un résultat assumé ».

La mesure prise par le Crous répond donc à une situation alarmante, à l’heure où bon nombre d’étudiants sautent des repas, doivent travailler en parallèle ou abandonner leurs études pour vivre à Paris. Au lieu de payer 3,30 euros le repas dans les restaurants universitaires comme cela se faisait auparavant, les étudiants non boursiers pourront ainsi économiser et manger convenablement chaque jour. Pour savoir où trouver les différents restaurants de la capitale, rendez-vous sur le site du Crous !

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Image à la une : © Crous / Teddy Henin