Rives Défense, le nouveau projet architectural qui va transformer le quartier de La Défense

Rives Défense va remplacer le projet abandonné des tours Hermitage à La Défense. Porté par un groupement mené par l’agence RSHP, ce vaste projet urbain doit transformer, d’ici 2035, un site de 8 hectares face à la Seine en quartier plus ouvert, plus mixte et plus accessible.

Bye bye aux Tours Hermitage

Avec le développement du Grand Paris, les quartiers se réinventent. Depuis son annonce en 2009, le quartier d’affaires de La Défense devait accueillir un projet de tours jumelles de 320 mètres de haut, baptisé Tours Hermitage, qui devait regrouper des bureaux, un hôtel, des commerces et des logements de luxe. Mais cette reconfiguration rencontre de nombreux problèmes juridiques et financiers, retardant le lancement du chantier à plusieurs reprises. Finalement, après des années de négociations, le conseil administratif de Paris La Défense a pris la décision, courant 2025, d’abandonner le projet pour en réinventer un autre : Rives Défense.

Rives Défense, un projet urbain à l’horizon 2035

Repensé depuis 2025, le projet Rives Défense sera porté par l’agence d’architectes RSHP France après l’étude d’une trentaine de candidatures. Entouré d’un parc, le site de 8 hectares devrait être transformé avec le soutien de l’Atelier SOILcomme co-urbaniste et du paysagiste Altitude 35, ainsi que de l’Atelier Franck Boutté et d’Urban Eco pour les enjeux environnementaux. L’objectif est de transformer ce grand axe historique à l’horizon 2035.

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Les transformations à venir à La Défense

Quelles transformations sont donc à prévoir pour ces prochaines années ? Parmi les principaux enjeux, le conseil de Paris La Défense souhaite que le quartier d’affaires s’ouvre davantage sur la Seine et favorise les circulations douces. Cette reconfiguration se fera, le plus possible, en conservant des immeubles emblématiques, comme les tours Alto et First ou la résidence de l’Ancre. Tout en modernisant les bureaux déjà présents, le dossier prévoit de développer l’offre hôtelière et les loisirs de ce site du Grand Paris.

Bien que les tours Hermitage ne verront pas le jour, Rives Défense ne ferme pas la porte aux éventuels projets de constructions à l’architecture ambitieuse, comme l’a été la Grande Arche. Avec l’arrivée du printemps, le conseil de Paris La Défense promet de présenter un rétroplanning plus précis avec les grandes lignes envisagées, assurant qu’il faudra estimer « dix ou quinze ans d’étude ».

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Image à la une : © Paris La Défense