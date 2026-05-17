Un rooftop gratuit et une fan-zone géante pour vivre Roland-Garros à Paris

Le plus grand tournoi de tennis français revient du 18 mai au 7 juin 2026 sur la mythique terre battue parisienne, avec une Opening Week consacrée aux qualifications avant le lancement du tableau principal. Pour cette nouvelle édition, les spectateurs pourront profiter d’une fan-zone géante place de la Concorde lors des phases finales, ainsi que d’un rooftop incroyable pour suivre les matchs à Paris. Zigzag te dit tout ce qu’il faut savoir sur cette édition 2026 de Roland-Garros, qui s’annonce mémorable.

Un tournoi légendaire

Rafael Nadal et ses quatorze titres, la finale 100 % soeurs Williams en 2002, le cœur dessiné sur le court par le Brésilien Gustavo Kuerten pour remercier le public, la victoire historique de Yannick Noah en 1983 ou encore l’émotion de Roger Federer lors de son unique sacre en 2009… Roland-Garros regorge de moments devenus légendaires. Créé en 1928, le seul tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue s’est imposé au fil des décennies comme l’un des rendez-vous incontournables du sport mondial.

Après près de vingt ans de domination partagée entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, une nouvelle génération semblait prête à prendre le relais, incarnée notamment par Carlos Alcaraz, considéré comme l’héritier naturel du roi Nadal sur ocre. Mais le forfait de l’Espagnol redistribue totalement les cartes et promet une édition 2026 particulièrement ouverte, avec un niveau de suspense rarement vu ces dernières années.

Djokovic pour marquer encore un peu plus l’histoire ?

Trois semaines de passion, de performances et d’émotions fortes attendent les amateurs de tennis à l’occasion de Roland-Garros 2026, Porte d’Auteuil. Avec le forfait de Carlos Alcaraz, considéré comme le meilleur joueur actuel sur terre battue, le tableau est plus ouvert. Numéro 1 mondial, Jannik Sinner apparaît comme le principal favori, d’autant que le tournoi parisien reste le seul Grand Chelem manquant à son palmarès. Novak Djokovic, lui, continue de nourrir les attentes d’un possible dernier grand coup d’éclat à Roland-Garros. Derrière ces têtes d’affiche, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Alexander Zverev et Daniil Medvedev figurent également parmi les joueurs à suivre de près. La jeune pépite belge Alexander Blockx pourrait, elle aussi, venir bousculer la hiérarchie.

Côté français, l’attente sera importante avec 14 représentants tricolores engagés dans le tableau principal, mais seulement 3 Françaises. Pour rappel, les dernières victoires françaises remontent à 2000 avec Mary Pierce et à 1983 chez les hommes avec Yannick Noah, autant dire : une éternité ! Gaël Monfils disputera sa 20ème et dernière participation, avec l’envie de marquer le tournoi une dernière fois. Chez les espoirs tricolores, tous les regards se tournent vers Arthur Fils, après sa demi-finale au tournoi de Madrid et Moïse Kouamé, 17 ans, qui a explosé sur le circuit en début de saison. Chez les femmes, l’espoir repose notamment sur Loïs Boisson, demi-finaliste l’an passé, qui tentera de confirmer au plus haut niveau.

Roland-Garros vu du ciel de Paris

Si comme nous tu ne rates aucun match, alors tu risques de passer beaucoup de temps sur ce spot incroyable (et gratuit !) : du 24 mai au 7 juin 2026, les passionnés de tennis ont rendez-vous sur le rooftop des Galeries Lafayette Paris Haussmann pour vivre les matchs de Roland-Garros 2026 en direct et préparer sa peau au soleil avant l’été ! Ici, on mate les jeux, set et match avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Installé sur un transat face à un écran géant, tu profiteras d’une expérience unique avec une vue panoramique à 360° sur la capitale, dans une ambiance conviviale au cœur de Paris.

Les phases finales, place de la Concorde

Et du 3 au 7 juin 2026, pour les phases finales de la compétition, après le succès de sa première édition, la Fédération Française de Tennis et la Ville de Paris reconduisent la « Tribune Concorde » à l’occasion des cinq derniers jours de Roland-Garros 2026. La plus grande place de Paris sera transformée en fan zone géante et pourra accueillir 3 800 personnes venues suivre, dès midi, les matchs du court Philippe-Chatrier sur écrans géants. Le tout dans une ambiance festive animée par un DJ, avec food-trucks, bars et animations tout au long de la journée. Et qui sait… voir Novak Djokovic décrocher un 25ème titre du Grand Chelem ?

Rendez-vous du 18 mai au 7 juin 2026 pour suivre les matchs de Roland Garros en haut du rooftop Galeries Lafayette Paris Haussmann et dans la fan-zone géante place de la Concorde pour les phases finales !

Internationaux de France de Tennis – Roland-Garros 2026

du 18 mai au 7 juin 2026

Rooftop des Galeries Lafayette Paris Haussmann, 40 Boulevard Haussmann 75009 Paris (à partir du 24 mai)

Fan-zone géante, Place de la Concorde 75008 Paris (à partir du 03 juin)

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