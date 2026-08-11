À Paris, cette allée pittoresque d’un ancien faubourg est ébranlée par un nouveau projet immobilier

Nous pensions que la rue des Thermopyles était tirée d’affaire. Mais après avoir échappé à un projet de lofts touristiques, cette voie pittoresque du 14e arrondissement de Paris se trouve de nouveau prise dans une lutte entre le collectif de riverains Cœur d’îlot Thermopyles et le promoteur Terrot. En cause : de nouvelles constructions qui ne respectent pas le PLU bioclimatique centré sur la transition écologique.

D’anciens ateliers transformés

En 2024, nous vous parlions déjà des aléas que connaissait la rue des Thermopyles, une jolie allée pavée du quartier de Plaisance (14e), vestige de l’ancien faubourg. Le collectif Cœur d’îlot Thermopyles avait lancé une pétition pour s’opposer à un projet de construction de lofts touristiques voulu par le promoteur Terrot aux numéros 37 et 37 bis, où se trouvent des ateliers d’artistes vétustes. S’il a finalement abandonné son idée face à la forte mobilisation des riverains, celui-ci ne semble pas pour autant avoir dit son dernier mot.

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Dans un nouveau communiqué, le collectif affirme qu’un accord avait été trouvé avec Terrot pour créer des logements pérennes au sein de cette ruelle calme. Or, l’étude du nouveau projet immobilier leur a permis de constater qu’il ne respectait absolument pas les règles du nouveau plan local d’urbanisme « bioclimatique » (PLUb) initié par le maire Emmanuel Grégoire et censé « protéger les cœurs d’îlots pour maintenir des espaces végétalisés dans le tissu bâti ».

Un permis bientôt accordé ?

Le collectif Cœur d’îlot Thermopyles tire le signal d’alarme après avoir appris que la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris envisage d’accorder un permis de construire avant le 20 août 2026 pour un projet immobilier qui ne respecte pourtant pas le plan d’aménagement du territoire. En effet, les nouveaux logements auront un toit végétalisé (désormais imposé par le PLUb) qui sera directement accessible depuis les salles de bain. Or, son accès doit être restreint depuis les parties communes afin de préserver la verdure et ne pas laisser place à des terrasses privatives.

Pour les membres du collectif, une éventuelle utilisation du toit risque de provoquer des désagréments pour le voisinage, notamment en période de canicule. Dans leur communiqué, ceux-ci dénoncent « un projet rétrograde et mensonger » qui fait la part belle au béton et condamne même des fenêtres afin de gagner quelques mètres carrés de surface commercialisable. À une époque où les Parisiens suffoquent de plus en plus sous les effets du réchauffement climatique, ce nouveau chantier semble ainsi ne pas prendre en compte les actuelles problématiques écologiques.

La mairie du 14e s’oppose au projet

Dans l’urgence, Cœur d’îlot Thermopyles se mobilise en plein mois d’août et affirme poursuivre la lutte. En s’adressant directement à la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, l’équipe demande à ce qu’aucun « permis de construire ne soit accordé dans la forme actuelle du projet » et qu’une étude de terrain soit réalisée pour mieux comprendre la configuration de ce site historique.

La Mairie du 14e arrondissement s’est jointe à leur appel et a rendu un avis défavorable. Soucieuse de préserver le charme de cette voie pittoresque de l’ancien faubourg de Plaisance, elle souhaite que le nouveau projet immobilier s’inscrive respectueusement dans le paysage local. Il reste donc à savoir si la direction de l’urbanisme sera sensible à la singularité du site et ordonnera une révision après la date fatidique du 20 août 2026…

Souvenez-vous : D’anciens ateliers d’artistes sont menacés d’être transformés en de luxueux lofts touristiques à Paris

Image à la une : Rue des Thermopyles, Paris 14 © AdobeStock – Florence Piot