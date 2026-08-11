Le Salon du Mariage revient à Paris les 5 et 6 septembre 2026

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Une fois la demande faite et l’euphorie retombée, vient la partie plus concrète : organiser son mariage, et soyons honnêtes : il n’est pas toujours évident de savoir par où commencer… Mais bonne nouvelle : le Salon du Mariage fait son grand retour les 5 et 6 septembre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Plus de 300 exposants y attendent les futurs mariés pour les aider à préparer ce jour spécial, de la cérémonie jusqu’au voyage de noces. Save the date !

Par où commencer ?

Organiser un mariage, c’est gérer en parallèle des dizaines de décisions qui n’ont souvent rien à voir entre elles : signer un devis de traiteur, choisir une robe, valider un plan de table, réserver un photographe, choisir un lieu ou envoyer les invitations. Voilà pourquoi, avant toute chose, il est important de poser les bases de son mariage : atmosphère, budget, priorités, nombre d’invités, type de cérémonie… Car le risque, quand on s’y prend au fil de l’eau, c’est de multiplier les allers-retours entre prestataires sans jamais avoir une vision d’ensemble. Une fois les bases posées, on peut s’attaquer à l’élaboration de son projet.

Le Salon du Mariage, un rendez-vous pour avancer concrètement

C’est justement pour répondre à ce besoin que le Salon du Mariage réunit, sur deux jours, plus de 300 exposants venus de tout le secteur : créateurs de robes et costumes, maisons de joaillerie, photographes, vidéastes, wedding planners, traiteurs, lieux de réception, fleuristes, animateurs, ainsi que des spécialistes de la beauté et du voyage de noces. Les visiteurs peuvent y assister à des défilés de mode, des démonstrations en live et des masterclasses consacrées à l’organisation, au budget, au stylisme ou au maquillage, mais aussi bénéficier de rencontres personnalisées.

Et un salon comme celui-ci change la logique : au lieu de contacter chaque professionnel séparément, on peut comparer plusieurs options du même métier en l’espace de quelques mètres, poser les mêmes questions à plusieurs interlocuteurs et repartir avec des solutions le jour même. Pour organiser cet évènement qui peut vite devenir casse-tête, voilà qui est plus simple !

« Authenticité, personnalisation et responsabilité »

Stéphane Seban, fondateur et organisateur des salons du Mariage en France, résume l’ambition de cette édition : « Nous avons conçu cette édition pour répondre aux attentes des futurs mariés d’aujourd’hui : authenticité, personnalisation et responsabilité. » Il ajoute que le salon « offre à chacun les outils et les rencontres nécessaires pour imaginer un mariage qui leur ressemble ».

Au-delà de l’aspect pratique, cette édition tombe à point nommé pour prendre le pouls des tendances qui redéfinissent le mariage, notamment par les défilés de mode. Car sans vouloir vous « spoiler », lorsque l’on observe les tendances mariage 2026, le maître mot reste la personnalisation. Les futurs mariés veulent désormais intégrer davantage leur personnalité dans leur mariage, à travers une cérémonie parfois plus intime, une décoration moins standardisée ou des détails qui racontent leur histoire.

Rendez-vous au Salon du Mariage dès la rentrée, pour commencer à préparer l’un des plus beaux jours de votre vie !

Infos pratiques

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, de 10h à 19h

Paris Expo, Porte de Versailles

Entrée gratuite sur inscription

Photo en Une : © Olha Cheverda / Adobe Stock