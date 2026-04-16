Ces 5 musées parisiens sont réservés aux amoureux de la mode

Paris, capitale de la mode ? Avec des maisons emblématiques comme Chanel, Dior ou Saint-Laurent, elle est l’un des centres historiques de la haute couture. Un récit mis en lumière à travers cinq musées parisiens qui évoquent différentes créations iconiques, couturiers célèbres, égéries et savoir-faire.

Le Palais Galliera

Situé dans le 16e arrondissement de Paris, le Palais Galliera, également nommé musée de la Mode de la ville de Paris, s’est installé dans l’ancien palais muséal de la duchesse de Galliera construit entre 1878 et 1894. Ouvert au public en 1977, le musée organise toute l’année des expositions autour de l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours, et détient l’une des plus importantes collections au monde dans ce domaine, avec près de 200 000 œuvres rassemblées.

10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 75016 Paris

La Galerie Dior

En plus de ses ateliers de couture et de sa boutique, l’historique adresse de la maison accueille aussi la Galerie Dior sur l’avenue Montaigne. Après avoir gravi le grand escalier orné d’un millier d’objets provenant des collections, vous pourrez traverser les treize salles thématiques réparties sur deux étages. Là vous seront présentées des créations emblématiques de la maison, des savoir-faire de ses couturiers, tout en évoquant ses créateurs (John Galliano, Raf Simons, Marc Bohan, etc) et ses égéries (Marylin Monroe, Nicole Kidman, Rihanna, etc).

11 rue François-Ier, 75008 Paris

Le musée des Arts décoratifs

Inauguré en 1905 au sein du palais du Louvre, le musée des Arts décoratifs regroupe une collection d’arts décoratifs et de design composée de plus de 150 000 pièces de mode datant du XIIIe au XXIe siècle. L’occasion de découvrir des pièces de Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Cristobal Balenciaga ou Christian Lacroix , ainsi que des expositions temporaires autour de la haute couture.

107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Le musée Saint-Laurent

Installé dans un hôtel particulier de l’avenue Marceau, adresse historique de la maison, le musée Yves-Saint-Laurent retrace les différentes collections conçues par Yves Saint Laurent à travers un ensemble de modèles, de croquis, de photographies et de documents d’archives. Il présente aussi plusieurs expositions temporaires afin de rendre hommage à la créativité de la haute couture au XXe siècle. Fermé pour travaux, le musée devrait rouvrir en 2027 avec une nouvelle scénographie.

5 avenue Marceau, 75116 Paris

La Cité de la Mode

Son architecture verte pensée par Jakob + Macfarlane ne passe pas inaperçue, sur les quais de Seine. Installée dans les anciens magasins généraux du quai d’Austerlitz, la Cité de la Mode et du Design accueille l’Institut français de la mode et présente régulièrement des expositions temporaires faisant dialoguer l’histoire de la haute couture avec des créations des étudiants.

36 quai d’Austerlitz, 75013 Paris

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Image à la une : © Galerie Dior