Sites, horaires, équipements… Où se baigner gratuitement dans la Seine à Paris durant l’été ?

Aux vues des épisodes de canicule, on a envie de refaire le point sur les différents sites de baignade qui seront ouverts cet été dans la Seine, en plus du canal Saint-Martin. Entièrement gratuits, ces bassins sont accessibles à partir du 4 juillet 2026 dans différents arrondissements parisiens, avec des douches extérieures et des casiers.

Trois sites de baignade

Après la création de Paris Plages en 2002 et l’arrivée des Jeux Olympiques de Paris en 2024, les Parisiens se sont progressivement réapproprié la Seine… En plus des plages estivales qui s’installent du 4 juillet au 30 août 2026 sur les quais, le fleuve va une nouvelle fois accueillir trois espaces de baignade entièrement gratuits en plein centre-ville.

Rendez-vous au pont Louis-Philippe (Centre) pour nager dans le bassin surveillé par un secouriste, avec des douches extérieures et des casiers pour ranger ses affaires. Sous la passerelle Simone-de-Beauvoir, le site de Bercy (12e) propose deux bassins et un solarium pour 700 personnes, tandis qu’à Grenelle (15e), vous pouvez plonger dans l’eau avec vue sur la tour Eiffel. Et si vous souhaitez venir avec vos enfants, sachez que le site dispose d’un espace pour les familles, avec un bassin de 40 à 60 cm de profondeur.

D’autres lieux où nager

Au-delà de la Seine, les Parisiens pourront venir se rafraîchir dans le bassin de la Villette (19e), qui propose plusieurs sites de baignade pour tous les âges, ainsi que des animations nautiques. S’il est ouvert de manière occasionnelle dès ce mois de juin en raison des épisodes caniculaires, le canal Saint-Martin (10e) sera surtout accessible au 116 quai de Jemmapes, les mercredis et samedis à partir du 5 juillet 2026. Et là aussi, la baignade sera gratuite pour tout le monde.

Des piscines découvertes

Par ailleurs, pour l’été, certaines piscines parisiennes vont ouvrir leurs toits et permettre aux baigneurs de nager en plein air. C’est notamment le cas de la piscine Marie-Marving (4e), la piscine de la Butte-aux-Cailles (13e), la piscine Georges Vallerey (20e), la piscine Keller (15e), ou de la fameuse piscine Joséphine Baker, installée sur les quais de Seine du 13e arrondissement, qui fera sa dernière saison avant sa fermeture définitive. Pour connaître les horaires, il faut se faire un tour sur le site de la Ville de Paris.

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Image à la une : Baignade, Bras Marie, 2025 – © Clément Dorval / Ville de Paris