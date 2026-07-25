Tour de France 2026 : les incendies bouleversent la dernière étape à Paris

À la veille de l’arrivée du Tour de France 2026 sur les Champs-Élysées, le parcours de la dernière étape vient d’être modifié. Prévue ce dimanche 26 juillet entre Thoiry et Paris, cette 21e étape sera finalement raccourcie, avec un départ sportif donné directement dans la capitale. En cause : le redéploiement d’une partie des forces de sécurité vers les zones actuellement touchées par les incendies.

Une étape largement raccourcie

Initialement, les coureurs devaient parcourir 133 kilomètres entre Thoiry, dans les Yvelines, et les Champs-Élysées. Ils n’en effectueront finalement plus que 89. Le début de l’étape sur route est donc supprimé, même si Thoiry conservera une partie des animations prévues.

La caravane publicitaire partira bien de la commune dans l’après-midi et la présentation des équipes y sera également maintenue. Les coureurs rejoindront ensuite Paris en bus, avant de prendre réellement le départ de la course dans la capitale.

Le peloton s’élancera de Paris

Le départ officiel sera donné à 17h50 depuis la ligne d’arrivée parisienne. Les coureurs effectueront d’abord deux tours supplémentaires du circuit des Champs-Élysées avant de poursuivre vers Montmartre, passage particulièrement attendu depuis son retour au programme du Tour.

Le final parisien, lui, ne change pas : les coureurs doivent toujours passer par la butte Montmartre avant de rejoindre les Champs-Élysées, où l’arrivée est attendue autour de 19h45. Les spectateurs qui avaient prévu de suivre l’étape dans les Yvelines devront donc revoir leurs plans, mais le spectacle dans Paris est bien maintenu.

Un changement décidé à la dernière minute

Cette adaptation intervient alors que plusieurs incendies mobilisent actuellement d’importants moyens humains en France. Une partie des effectifs de sécurité initialement prévus pour encadrer la dernière étape du Tour a ainsi été réaffectée aux zones concernées.

Pour cette ultime journée de la Grande Boucle, le décor sera donc différent de celui annoncé : moins de kilomètres, pas de véritable départ depuis Thoiry, mais toujours un final très parisien entre Montmartre et les Champs-Élysées.

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Image en Une : © Le Tour de France

Mélina Hoffmann