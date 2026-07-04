Au Palais Garnier, les travaux de modernisation finalement repoussés jusqu’en 2032

Le 31 octobre 2024, la Cour des comptes avait constaté le vieillissement des bâtiments de l’Opéra de Paris et la nécessité de lancer un vaste chantier de rénovation. Débutés au Palais Garnier, ces travaux devaient durer seulement deux ans. Mais après la découverte de plomb au sein de l’édifice, le calendrier a dû être rallongé de trois ans, pour une fin prévue en 2032.

La découverte de plomb

Après avoir constaté l’importante vétusté de ses infrastructures, l’Opéra de Paris avait annoncé engager de longs travaux de rénovation au sein du Palais Garnier, avant de poursuivre le chantier dans son deuxième site situé sur la place de la Bastille. Avec un coût estimé à 400 millions d’euros, ce projet visait à moderniser l’ensemble du palais de Charles Garnier au bout de deux ans, soit dès sa réouverture prévue en 2029.

Mais ces dernières semaines, l’étude scientifique du monument historique a conduit à quelques découvertes malencontreuses venant bouleverser le calendrier initial : en cause, la forte présence du plomb dans la cage de scène (espaces en dessous et au-dessus de la scène), qui doit être entièrement retiré en raison de sa nocivité pour l’humain et pour l’environnement. À peine le chantier est lancé que le projet baptisé « Nouvelle Ère, Nouvel Air » se voit rallonger de trois ans supplémentaires.

Les travaux passent de 2 à 5 ans

La présence de plomb a donc conduit à l’élaboration d’un nouveau calendrier des travaux de modernisation : au lieu de s’achever en 2029, celui est désormais repoussé en 2032, ce qui déstabilise toute l’organisation interne de l’Opéra Garnier et le lancement du second chantier prévu à l’Opéra Bastille dès 2030. Malgré tout, Alexander Neef, directeur général l’Opéra de Paris, déclare que ce rallongement est nécessaire et permet d’éviter le lancement d’un nouveau chantier d’ici quelques années.

L’annonce vient d’être faite à l’ensemble des 1 500 salariés concernés. Quant aux représentations, celles-ci devraient pouvoir se tenir à Bastille durant la fermeture de l’Opéra Garnier, mais aussi dans d’autres lieux parisiens avec une programmation hors les murs, comme au théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, au théâtre de Chaillot et au théâtre de la Ville. Ainsi, aucune annulation ne sera faite par les spectacles prévus.

Une modernisation nécessaire

C’est après un rapport de la Cour des comptes que l’Opéra de Paris a décidé de lancer un important chantier sur ses deux sites. À chaque adresse, l’objectif sera de moderniser les cages de scène, la machinerie et le système électrique des bâtiments. Il s’agira notamment de remplacer les équipements dédiés à la mise en scène, datant de plusieurs décennies, pour mieux répondre aux demandes des productions contemporaines.

Ensuite, chaque édifice devra être restauré afin de valoriser son caractère patrimonial, tout en mettant aux normes ses réseaux techniques et la sécurité incendie. Éclairage, son et vidéo seront améliorés pour la scène des opéras Garnier et Bastille, mais aussi dans les Ateliers Berthier et l’École de danse de Nanterre, rattachés à l’Opéra de Paris. Un chantier considérable qui, contrairement à ce qui a été annoncé, devrait conduire à la fermeture des espaces réservés aux visites d’architecture au sein du palais durant deux ans.

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Image à la une : Opéra Garnier – © Adobe Stock