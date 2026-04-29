Un tunnel reliera bientôt la gare du Nord et la gare de l’Est à Paris

Un tunnel piéton est en construction sous la rue La Fayette, dans le 10e arrondissement de Paris, pour relier plus facilement la gare du Nord et la gare de l’Est. Dès mars 2027, ce passage souterrain de 56 mètres permettra de passer d’une gare à l’autre en seulement sept minutes. Une petite révolution pour ce secteur traversé chaque jour par des centaines de milliers de voyageurs.

Relier deux grandes gares parisiennes

Toutes deux installées dans le 10e arrondissement, ces deux grandes gares parisiennes ont accompagné l’essor ferroviaire du XIXe siècle. Mais chacune a des réseaux ferroviaires bien différents. D’un côté, la gare du Nord qui, comme son nom l’indique, dessert le nord de la France, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni avec l’Eurostar. De l’autre côté, la gare de l’Est dessert les lignes vers l’est de la France, vers l’Allemagne et l’Europe centrale. Une distance de seulement 500 mètres sépare ces deux gares de Paris. Importants carrefours du nord-est de la capitale, elles relient différentes lignes de train, RER, métro et bus. Cela dit, elles ont aussi une grande activité à l’échelle du continent. Selon la Ville de Paris, les deux gares accueillent plus de 800 000 voyageurs quotidiens et près de 200 000 correspondances quotidiennes entre elles. La gare du Nord est souvent présentée comme la première gare européenne et la troisième mondiale en termes de fréquentation. À lire également : Savez-vous qu’un musée insolite et gratuit se cache sous la Gare de l’Est à Paris ? Un passage souterrain de 56 mètres

Jusqu’ici, il fallait marcher près d’un quart d’heure pour rejoindre une gare depuis l’autre. Mais en mars 2027, un nouveau passage souterrain permettra aux piétons de passer de l’une à l’autre en à peine sept minutes. Le tunnel, qui mesurera 56 mètres de longueur et 5,5 mètres de large, est actuellement en construction sous la rue La Fayette. Pour y accéder, il faudra se rendre au niveau -2 de la gare de RER E Magenta (liée à la gare du Nord) ou au 50 rue d’Alsace (10e), nouvel accès proche de la gare de l’Est.

L’arrivée d’une nouvelle ligne

L’ouverture du tunnel reliant les deux gares aura lieu au même moment que la mise en service de la ligne ferroviaire Charles de Gaulle Express (CDG Express), reliant l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et la gare de l’Est. Le projet est présenté comme une solution face à la saturation des transports rencontrée sur le RER B et sur les autoroutes A1 et A3. Avec une fréquence de train toutes les 15 minutes, cette liaison ferroviaire directe devrait permettre de rejoindre l’aéroport depuis Paris en une vingtaine de minutes. À lire également : La nouvelle architecture de cette gare parisienne rend hommage à une invention de 1870 Image à la une : Gare du Nord © Adobe Stock