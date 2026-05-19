L’Opéra de Paris vend 5 000 costumes de scène au public… et les inscriptions ouvrent ce jeudi !

Une vente exceptionnelle est organisée par l’Opéra national de Paris ! Les 29, 30 et 31 mai 2026, la salle modulable de l’Opéra Bastille vous ouvre ses portes pour vous proposer plus de 5 000 costumes et accessoires issus des opéras et ballets à des prix plus ou moins accessibles. Mais pour y participer, il faut en premier lieu vous inscrire à un créneau disponible. On vous explique tout.

5 000 costumes vendus en mai

L’Opéra national de Paris fait un grand ménage de printemps. En ce mois de mai 2026, l’établissement public a décidé de mettre plus de 5 000 costumes de scène en vente, parmi les 300 000 pièces qu’il stocke à l’Opéra Bastille, au Palais Garnier et aux Ateliers Berthier, tandis que les plus précieuses sont conservées au musée du Centre national du costume de scène (Moulins). Créations uniques, la plupart d’entre elles sont fabriquées chaque saison dans les ateliers des deux opéras parisiens. Si plusieurs créneaux sont ouverts pour le public, un réassortiment constant permettra de présenter un choix diversifié à n’importe quel horaire.

La sélection présentée durant cette vente publique comprendra des costumes et accessoires issus de différents opéras, comme Eugène Onéguine (Willy Decker), Les Capulet et les Montaigu (Robert Carsen), Eliogabalo (Thomas Jolly), Les Indes galantes (Andrei Serban), La Veuve joyeuse (Jorge Lavelli) ou Samson et Dalila (Damiano Michieletto), ainsi que des ballets AIR (Saburo Teshigawara), Coppélia (Piere Lacotte), Psyché (Alexei Ratmansky) ou Siddharta (Angelin Preljocaj).

Des prix allant de 2 à 800 euros

Cette vente dévoilera une diversité de pièces à des prix plus ou moins abordables. L’Opéra de Paris annonce en effet une fourchette entre 2 et 800 euros pour chaque costume ou accessoire. Sachez qu’il faudra en premier lieu obtenir un billet d’entrée à hauteur de 10 euros. Une fois sur place, le paiement se fera uniquement par carte bancaire. L’occasion de repartir avec quelques créations originales et de leur donner une seconde vie !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Opéra national de Paris (@operadeparis)

À lire également : Cette friperie insolite à Paris est spécialisée en costumes de tournage de films

Les inscriptions bientôt ouvertes

Vous êtes intéressés par cette vente publique exceptionnelle ? Rendez-vous sur le site de l’Opéra de Paris, ce jeudi 21 mai 2026 à 14h30 pour vous inscrire sur l’un des créneaux proposés du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026. Dans la limite des places disponibles, vous aurez le choix entre différents horaires en matinée ou en après-midi, lors desquels vous pourrez faire vos emplettes sur une durée d’une heure et demie, voire deux heures. La vente aura lieu dans la salle modulable de l’Opéra Bastille.

Vente de costumes

Opéra Bastille

110 rue de Lyon, 75012 Paris

Du 29 au 31 mai 2026

Inscription en ligne le 21 mai 2026, 14h30

À lire également : “Ma première fois à l’opéra”, le bon plan pour découvrir l’art lyrique en famille

Image à la une : © Opéra national de Paris