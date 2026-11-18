Une pelote de laine géante, des chats et des souris affairés à préparer le réveillon, une baignoire débordant de bulles en laine… Cette année, les vitrines de Noël du Printemps Haussmann nous ouvrent les portes d’une drôle de maison ! Un univers plein de détails à découvrir depuis le boulevard, avant de prolonger la balade sur le toit du grand magasin, où une patinoire gratuite s’est installée face au ciel de Paris.

Une grande maison de Noël à découvrir de vitrine en vitrine

It’s tiiime ! comme dirait qui vous savez ! Noël approche à grand pas, les illuminations fleurissent un peu partout dans la capitale, et l’heure de certains rendez-vous a d’ores et déjà sonné, comme aller admirer les vitrines des grands magasins ! Direction le boulevard Haussmann pour l’une de nos haltes préférées. Pour Noël 2026, le Printemps a choisi de nous raconter une histoire de laine, de chats et de souris avec « Un Noël bien tricoté ». Un parcours qui se déploie dans 11 vitrines, imaginées comme les différentes pièces d’une grande maison. On y suit une joyeuse troupe lancée à la poursuite du fil d’une immense pelote rouge, du couloir jusqu’aux préparatifs du repas de Noël.

Dans la véranda, les chats confectionnent pulls, bonnets et chaussettes autour d’un métier à tisser, aidés par des souris qui transportent les pelotes. Au grenier, deux aiguilles géantes tricotent une guirlande au milieu des cartons de décorations. Même la salle de bains participe à la fête : les personnages se pomponnent devant le miroir tandis que des bulles de laine s’échappent de la baignoire ! Comme chaque année, on s’attarde volontiers devant chacune de ces scènes pour en admirer tous les détails les yeux écarquillés, avant de retrouver toute la bande autour d’un grand sapin tricoté !

Des milliers de détails confectionnés à la main

Derrière ces scènes animées, il y a surtout un impressionnant travail collectif. En effet, pas moins de 200 personnes ont participé pendant un an à la préparation de l’événement, qui réunit 32 000 éléments de décor et 160 personnages confectionnés à la main, animés par 180 moteurs. Maille, feutre, broderie, crochet, tufting ou encore tressage : les techniques textiles se retrouvent partout, dans les accessoires comme dans les décors. Couturiers, brodeurs, tricoteuses et créateurs ont ainsi donné forme à cette maison où la laine envahit jusqu’aux bulles du bain.

L’une des vitrines permet notamment de découvrir le travail de l’Atelier Montex, maison de broderie fondée en 1949 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Après l’agitation des préparatifs en cuisine, chats et souris prennent place autour d’un « Banquet tout brodé ». Leurs tenues ont été réalisées sous l’impulsion d’Aska Yamashita, la directrice artistique de la maison, qui signe également les éléments de décor du repas. Une scène particulièrement riche en détails, où l’on prend plaisir à observer les costumes brodés des personnages et les décorations de la table !

Une patinoire gratuite sur le toit pour prolonger la sortie

Mais les vitrines ne sont pas la seule attraction du célèbre grand magasin ! Après cette entrée en matière, direction le 7e étage du Printemps Femme. Sur la terrasse panoramique, une patinoire de 100 m² permet de faire quelques tours de piste avec la tour Eiffel en toile de fond. Cette année, son décor est signé From Future, qui y installe ses couleurs et son cœur emblématique en version XXL. L’accès est gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans, avec des séances de 30 minutes limitées à 15 patineurs. Pensez simplement à apporter vos gants, ils sont obligatoires ! Une bonne raison de prévoir un peu plus de temps pour cette sortie de Noël.

Et comme une sortie de Noël ne serait pas vraiment complète sans une pause pause gourmande, un chalet habillé de laine en trompe-l’œil accueille les créations de Malo, l’artisan crêpier du Printemps Haussmann. Au menu : galettes de sarrasin, crêpes et gaufres, à accompagner d’un chocolat chaud ou d’un café, tout cela en contemplant les toits de Paris. Aucun doute : la magie de Noël s’est bel et bien installée au Printemps Haussmann !

Infos pratiques

Printemps Haussmann – Un Noël bien tricoté

Adresse : 64 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Vitrines de Noël : jusqu’au 5 janvier 2027, accès gratuit depuis le boulevard

Patinoire : du 7 novembre 2026 au 3 janvier 2027, de 13 h à 19 h

Lieu : terrasse du Printemps Femme, 7e étage

Tarif : gratuit, dès 6 ans, sur inscription

Réservation : sur le site du Printemps

Image en Une : Une pelote rouge géante entraîne chats et souris dans les vitrines « Un Noël bien tricoté » du Printemps Haussmann. © Francis Peyrat

Mélina Hoffmann