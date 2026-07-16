Vous avez perdu un objet dans les transports en commun ? La RATP a un site dédié aux objets trouvés !

Lors d’un trajet en métro, bus ou RER, il arrive que l’on se presse dans une voiture bondée ou que l’on soit distrait durant quelques minutes… Et alors, une fois sorti, on se rend compte qu’on a oublié un objet sur notre siège. Cela arrive si souvent que la RATP a lancé un service en ligne des objets trouvés dans son réseau, afin de déclarer une perte et d’avoir une chance de récupérer son bien.

Un service en ligne

Chaque année, des milliers d’objets sont retrouvés sur le réseau francilien. Clés, portable, livre, peluche ou portefeuille sont parfois oubliés sur un siège. Et lorsqu’on s’en rend compte, la rame est déjà partie vers une autre station… Alors, au lieu de baisser les bras tout de suite, sachez que la RATP a mis à disposition un service en ligne entièrement consacré aux objets trouvés ! Avec chance, un voyageur ou un agent a récupéré votre effet personnel et l’a remis à l’accueil afin qu’il soit déclaré.

Comment fonctionne cette plateforme ? Il suffit de vous rendre sur le site des objets trouvés. Si vous avez perdu quelque chose, vous devez renseigner plusieurs informations dans le questionnaire en ligne : la date et l’heure approximatives de la perte, la ligne empruntée, la station concernée ainsi qu’une description précise de l’objet recherché. Selon ces indications, les équipes de la RATP pourront comparer avec les déclarations qui ont été faites par les agents présents dans les métros, bus, tramways ou RER. S’ils l’identifient, vous serez ensuite contacté pour venir récupérer votre bien.

Les objets les plus oubliés

On ne s’en doute pas, mais des objets très variés sont oubliés chaque année dans les transports en commun. Bien sûr, les plus fréquents sont les plus quotidiens, comme des téléphones portables, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des porte-clés, des écouteurs, des sacs à dos, des jouets, des parapluies ou des livres. Avec la fatigue, les correspondances et l’agitation dans les wagons, ces oublis arrivent fréquemment dans la capitale.

Mais ce sont parfois des objets plus singuliers que les agents de la RATP retrouvent sur les sièges. Il a pu leur arriver de récupérer des ordinateurs portables, des instruments de musique, des poussettes, des valises ou même des trottinettes, des fauteuils roulants et des équipements sportifs… Il ne s’agit pas toujours des objets les plus petits et les plus discrets ! Les voyageurs les plus distraits peuvent aussi repartir en oubliant l’effet avec lequel ils sont venus !

Les bons réflexes

Vous venez de vous rendre compte que vous avez eu un moment de distraction et qu’un objet vous manque après votre passage dans un métro ? Réagir le plus tôt sera le mieux ! Si vous êtes à côté, faites un tour au point d’information de la station concernée pour questionner l’agent sur d’éventuelles affaires récupérées.

Sinon, effectuez votre déclaration dès que possible sur le site des objets trouvés de la RATP, donnez le plus de détails possible, vérifiez régulièrement le suivi de votre dossier et restez disponibles si les équipes vous demandent quelques précisions supplémentaires… Bref, mettez toutes les chances de votre côté ! Grâce à ce service, la RATP simplifie les démarches des voyageurs et leur permet parfois de retrouver de précieux objets.

À lire également : « Plus de 125 ans d’histoire de matériels roulants » : la RATP annonce l’arrivée d’un musée colossal des transports urbains à Paris

Image à la une : RER C © Adobe Stock / Florence Piot