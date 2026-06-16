Zendaya et Tom Holland à Paris : un fan event Spider-Man gratuit arrive à l’UGC Bercy !

Avis aux fans de Spider-Man : un événement assez exceptionnel se prépare à Paris. Le 24 juin 2026, Zendaya et Tom Holland sont attendus à l’UGC Ciné Cité Bercy pour un fan event autour de Spider-Man : Brand New Day, le nouveau film consacré à l’homme-araignée, dont la sortie en salles est prévue le 29 juillet. On y sera pour vous partager ce moment unique !

Un rendez-vous rare avec Zendaya et Tom Holland

Difficile de faire beaucoup plus fédérateur que Spider-Man lorsqu’il s’agit de réunir plusieurs générations de spectateurs. Depuis ses débuts au cinéma, le super-héros masqué a traversé les époques, les acteurs, les univers, et continue d’alimenter une vraie ferveur à chaque nouvelle annonce. Cette fois, l’attente prend une tournure très concrète pour les fans français : Zendaya et Tom Holland seront bien présents à Paris pour accompagner le lancement de Spider-Man: Brand New Day.

L’événement, imaginé par Sony Pictures et UGC, aura lieu le 24 juin à l’UGC Bercy, soit un peu plus d’un mois avant l’arrivée du film en salles. L’idée n’est pas simplement de faire patienter les fans avant la sortie du film, mais de créer un vrai moment de rencontre autour de l’univers Spider-Man. Et forcément, avec les deux acteurs au rendez-vous, l’événement devrait attirer du monde. Beaucoup de monde, même.

Une fanzone gratuite à Bercy

Pour l’occasion, les abords de l’UGC Bercy se transformeront en Spider-Fanzone gratuite, avec une capacité d’accueil annoncée de 1000 personnes. Plusieurs surprises sont prévues sur place pour faire patienter les fans et faire monter l’ambiance avant la sortie du film. Petit détail qui risque d’avoir son importance : l’accès se fera sur le principe du premier arrivé, premier placé. Autant dire qu’il faudra probablement prévoir d’arriver tôt pour espérer en profiter.

Un second temps fort, baptisé Spider-Cinéma, sera réservé à 100 abonnés UGC Illimité. Ces derniers pourront découvrir, en présence de Zendaya et Tom Holland, la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Brand New Day, avant d’assister à la projection de Spider-Man: No Way Home. Une manière plutôt maligne de replonger dans l’épisode précédent tout en ouvrant la porte au prochain chapitre, qui retrouvera Peter Parker dans une période plus solitaire, après les événements qui ont bouleversé son existence. Bref, le 24 juin, Bercy risque bien de prendre des airs de repaire géant pour fans de Marvel.

FAQ de l’événement Spider-Man à l’UGC Bercy

Quand aura lieu le fan event Spider-Man à Paris ?

Le fan event Spider-Man: Brand New Day aura lieu le 24 juin 2026 à l’UGC Bercy, à Paris.

Zendaya et Tom Holland seront-ils présents à l’UGC Bercy ?

Oui, Zendaya et Tom Holland sont annoncés à l’UGC Bercy pour cet événement exceptionnel autour de Spider-Man: Brand New Day.

Comment assister gratuitement au fan event Spider-Man à Paris ?

La Spider-Fanzone installée à l’UGC Bercy sera gratuite et pourra accueillir 1000 personnes. L’accès se fera selon le principe du premier arrivé, premier placé.

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Image en Une : Zendaya et Tom Holland sont attendus à Paris le 24 juin 2026 pour un fan event autour de Spider-Man: Brand New Day. © & ™ 2026 MARVEL.

Mélina Hoffmann