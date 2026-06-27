Barbecue Fest 2026 : le festival le plus brûlant de l’été débarque aux portes de Paris !

En partenariat avec Le Barbecue Fest Paris

Oubliez les petits barbecues timides au fond du jardin ! Pour sa toute première édition, le Barbecue Fest Paris déploie 40 000 m2 en bord de Seine à Chatou (78) les 4 et 5 juillet pour un événement hybride totalement inédit qui risque bien d’enflammer le début de vos vacances d’été.

60 équipes sur le grill pour la Coupe de France Weber

De tous les festivals à faire en France en 2026, c’est sûrement l’un des plus gourmands ! Les 4 et 5 juillet, l’Île des Impressionnistes à Chatou va littéralement prendre feu, à seulement 20 minutes de Châtelet en RER A. À l’occasion de la Coupe de France de barbecue Weber, 60 équipes venues des quatre coins du pays, aussi bien composées d’amateurs passionnés que de compétiteurs aguerris, vont défendre leur savoir-faire face au feu. Les qualifications auront lieu le samedi, puis place à la grande finale du dimanche pour les 30 meilleures équipes avec deux épreuves chronometrées qui font saliver d’avance : viande et terre & mer.

Le tour du monde des braises et le « Piment d’Or »

Il en faut pour tous les goûts et le festival l’a bien compris. Au village Street Food BBQ, 16 restaurateurs spécialistes de la cuisson à la flamme seront présents pour vous faire découvrir les meilleures techniques de la planète : du célèbre smoker low & slow venu du Texas à la parrilla d’Argentine, en passant par le poulet boucané créole ou le brasero français… On ne sait pas vous, mais ça nous met déjà l’eau à la bouche ! D’ailleurs, si vous n’en avez pas assez après ça, un marché de producteurs n’attend que vous (et le festival met même à dispo un barbecue en libre service.)

Et pour les plus téméraires en quête d’activités originales, le village Pimentopolis devrait vous combler : en plus d’un parcours de dégustation progressif, vous pourrez assister (ou participer) à la finale du Piment d’Or. Le concept ? 30 candidats s’affrontent en mangeant des piments de plus en plus forts, du classique Jalapeño jusqu’au terrifiant Carolina Reaper situé à 2 200 000 sur l’échelle de Scoville (si vous n’avez jamais regardé Hot Ones, ça fait beaucoup). Le tout évidemment sans aucun verre de lait pour tricher !

Ambiance Rock’n’Roll et culture cuir

Le Barbecue Fest s’associe à la célèbre marque Harley-Davidson pour créer un village bien Rock’n’Roll et parfaire cette atmosphère de feu. Au milieu des motos de légende, vous pourrez profiter de sessions jam et de lives acoustiques, feuilleter des bacs à vinyles, découvrir des expos photos ou même vous laisser tenter par un tatouage éphémère, un verre à la main. Bref, la zone parfaite pour les amateurs de grosses cylindrées et de vestes en cuir !

Une line-up on fire

Au Barbecue Fest, on ne choisit pas entre manger et danser. La programmation musicale s’annonce donc dantesque sur les deux scènes du site ! Le samedi sera placé sous le signe de la transe et du groove avec notamment Mezerg au piano électronique et le blues rock de Manu Lanvin. Le dimanche basculera dans une ambiance disco-funk et rock culte avec des hommages à ZZ Top et Guns N’ Roses, avant le point d’orgue du week-end : Cerrones, la légende française de la disco internationale et le créateur des tubes Supernature et Give Me Love, enflammera la grande scène pour clôturer le festival en beauté !

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Un festival pensé pour tout le monde (même les footeux) Ici personne n’est exclu : en plus d’un espace entièrement dédié aux enfants (c’est gratuit pour les moins de 12 ans), une fan zone géante sera installée sur place pour vous permettre de suivre les matchs de la Coupe du monde de football sans rater une seule miette de votre brochette ! Barbecue Fest Paris 2026

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, de 10h30 à 23h00

Île des Impressionnistes, Chatou (78)

Accès : RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Chatou-Croissy puis 5 minutes à pied

Billetterie : Pass samedi dès 29€ / Pass dimanche dès 22€ / Pass 2 jours dès 38€ Photo de couverture © Barbecue Fest Paris 2026