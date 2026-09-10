Photos rares, archives personnelles : l’expo Belmondo à la Cinémathèque

Du 7 octobre 2026 au 31 janvier 2027, la Cinémathèque française consacre une exposition exceptionnelle à Jean-Paul Belmondo. « Belmondo, le Magnifique » retrace le parcours unique de ce monstre du cinéma français, qui a traversé les périodes artistiques. Drames, comédies, cascades époustouflantes : cette exposition en plein 12e va vous entraîner dans les triomphes d’un acteur, et dans le cœur d’un homme. Entre l’intime et la scène, « Belmondo, le Magnifique » saura vous charmer. Il s’agit d’un meilleur moment pour découvrir la cinémathèque française si ce n’est pas encore fait. Prêts pour vos premiers pas ? Silence, moteur, action : on vous emmène !

La Cinémathèque : un lieu nique

Fondée en 1936 par Henri Langlois et George Franju, la mission originelle de la Cinémathèque française était précisément de collecter, sauvegarder et montrer des films qui ont façonné l’histoire du cinéma à Paris et dans le monde. Les collections ont alors commencé à dépasser les simples bobines : scénarios, affiches, photographies, anecdotes… La cinémathèque française est progressivement devenue un personnage à part entière du septième art. On y retrouve désormais des archives comptant parmi les plus célèbres du monde. C’est ici même que vous pourrez arpenter le Musée Méliès, où 800 m2 sont consacrés à Georges Méliès, le père du cinéma. Surtout, la Cinémathèque française n’en est pas à son coup d’essai, elle est déjà célèbre pour les expositions mythiques qui y ont eu lieu. LA référence n’est autre que celle sur Tim Burton. En 2012, cette exposition a battu le record annuel de 720 000 visiteurs, sans compter son retentissement médiatique mondial. Nous pouvons aussi citer l’inoubliable expo sur Martin Scorcese, qui a battu ses propres records en 2015-2016. On pouvait y découvrir des archives personnelles, comme pour l’expo sur Belmondo qui vous attend ! À la Cinémathèque française, on ne met pas uniquement en lumière ce que tout le monde sait, mais bien ce qui est très souvent resté dans l’ombre. C’est bien pour ça qu’on va se rendre à cette expo événement, qui promet plein de surprises.

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Belmondo le magnifique

La Cinémathèque annonce que Belmondo sera « raconté » non seulement à travers son statut de vedette, mais aussi comme figure humaine qui a connu les évolutions du cinéma français. Au sommet de son rythme de travail, l’acteur pouvait enchaîner jusqu’à huit films en une seule année ! Jean-Paul Belmondo faisait d’ailleurs très souvent ses propres cascades : un Tom Cruise avant l’heure. Il a clairement révolutionné l’idée du film d’action, grâce à son corps qui est devenu une composante de son jeu d’acteur. À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore l’inventaire détaillé de ce que l’on retrouvera dans l’exposition. Une chose est sûre, des photographies jusqu’aux archives personnelles, vous ne serez pas déçus par la richesse narrative de la scénographie. Jean-Paul Belmondo avait également la capacité de jongler entre un cinéma d’auteur au sérieux démesuré, puis d’enfiler son costume de « film populaire » en un clin d’œil, et c’est assurément pour cela que cette étoile du cinéma français brille encore tant dans les mémoires aujourd’hui. La Cinémathèque française organise également une rétrospective de Jean-Paule Belmondo dans ses salles, en parallèle de l’exposition. Le 7 octobre à 20h, tout commence avec « Le Magnifique » de Philippe de Broca, sorti en 1973. À cela s’ajoute un billet couplé exposition + film : de quoi peaufiner votre culture cinéma, et retrouver Bébel dans des archives, et comme il l’a toujours voulu : devant le grand écran.

La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012

Station Bercy, M6 et M14

Exposition « Belmondo, le Magnifique», du 7 octobre 2026 au 31 janvier 2027

Tarif de l’exposition « Belmondo, le Magnifique» : jusqu’à 14 €

Retrouvez toutes les infos pratiques sur la page dédiée à l’exposition sur le site officiel de la Cinémathèque française

Photo à la une : Belmondo le Magnifique, photo à la une pour l’exposition à la Cinémathèque française © site officiel de la cinémathèque