Projections, expositions, cours de cinéma, rencontres… Voici quatre lieux parisiens pour les cinéphiles

Avec ses 78 cinémas, Paris est la ville qui a la plus grande densité de salles de projection au monde. Au-delà de ces lieux vitaux pour le septième art, la capitale détient aussi plusieurs adresses regroupant séances de film, expositions dédiées à l’histoire du cinéma, rencontres avec des professionnels, ateliers pratiques et librairie spécialisée.

C’est sûrement l’une des adresses les plus connues par les cinéphiles parisiens. Désormais installée dans le quartier de Bercy, la Cinémathèque française présente chaque semaine des cycles thématiques avec des projections, des rencontres avec des réalisateurs et des ciné-clubs. Par ailleurs, ce lieu abrite aussi une bibliothèque et une librairie spécialisées, ainsi qu’un musée sur l’histoire du cinéma et un grand espace pour des expositions temporaires dédiées à ses grandes figures.

51 rue de Bercy, 75012 Paris

Situé à l’intérieur du Forum des Halles, le Forum des Images vous convie aussi à découvrir toute l’année plusieurs cycles cinématographiques avec des projections, des rencontres, et même des cours gratuits de cinéma tous les vendredis avec des critiques, historiens ou enseignants en cinéma. De plus, le lieu a également ouvert sa propre école de création numérique entièrement gratuite et réservée aux 12-18 ans : TUMO Paris. L’occasion de se former au cinéma, à l’animation, au jeu vidéo, au design graphique ou à la modélisation 3D.

2 rue du Cinéma, 75001 Paris

C’est à deux pas de la place d’Italie que se trouve la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, dans une étonnante architecture conçue par Renzo Piano. Ce lieu, qui conserve les collections de Pathé, a la particularité d’être la seule salle parisienne dédiée au cinéma muet : chaque séance est accompagnée par une improvisation d’un jeune pianiste du Conservatoire de Paris. Au-delà de ces cycles de films, la Fondation présente aussi sa collection de caméras d’époque, des expositions temporaires autour du cinéma, et abrite un petit café-librairie avec une bibliothèque. Pour les enfants, des ateliers de bruitage ou de coloriage sur pellicule sont organisés toutes les semaines.

73 avenue des Gobelins, 75013 Paris

Situé près du canal Saint-Martin, Potemkine est une boutique de DVD et Blu-ray regroupant un vaste catalogue de films classiques et d’expérimentaux, de documentaires et de dessins animés, de blockbusters et raretés en mêlant tous les genres cinématographiques. Elle présente aussi une collection d’affiches, de livres, de vinyles et d’affiches en lien avec le septième art, et organise des rencontres dans son café. Son engagement : continuer à faire vivre le cinéma et à présenter des oeuvres oubliées par son histoire officielle.

30 rue Beaurepaire, 75010 Paris

Image à la une : © Fondation Jérôme Seydoux-Pathé