Cette somptueuse bibliothèque rouvre après 5 ans de travaux aux portes de Paris

À quelques pas de Paris, derrière les murs d’une élégante propriété de Boulogne-Billancourt, se cache un véritable trésor du patrimoine. Après cinq années de restauration et 10 millions d’euros de travaux, la Bibliothèque et Villa Marmottan a enfin rouvert ses portes à l’automne 2026. Le public est désormais invité à découvrir ses intérieurs remarquables, entièrement dédiés à l’art et l’histoire du Premier Empire, et à profiter de sa riche programmation culturelle.

Un trésor méconnu aux portes de Paris

À Boulogne-Billancourt, dans le quartier des Princes, la Bibliothèque et Villa Marmottan cultive une certaine discrétion. Derrière sa sobre façade blanche se dévoile pourtant un univers fascinant, où chaque détail semble raconter une page de l’époque napoléonienne. Escalier d’honneur orné de cols de cygne, boiseries précieuses, mobilier d’époque, dorures patinées et délicat salon bleu composent un décor singulier, imaginé au début du XXe siècle par un passionné d’art et d’histoire.

Cet homme, c’est Paul Marmottan (1856-1932), riche collectionneur et historien de l’art, dont le nom est également associé au célèbre musée Marmottan Monet, dans le 16e arrondissement de Paris. Fasciné par le Premier Empire, il a consacré une grande partie de sa vie à réunir des œuvres, des meubles, des livres et des documents témoignant du goût artistique de cette époque, et a souhaité leur offrir un écrin à la hauteur de sa passion. Il a ainsi conçu cette bibliothèque comme un laboratoire d’étude, où chercheurs et historiens pourraient travailler au milieu des objets et des décors qu’ils étudient.

5 ans de travaux pour retrouver sa splendeur

Si la bibliothèque avait conservé une grande partie de son charme, son état nécessitait une intervention d’envergure. Humidité, dégradation des décors, problèmes d’étanchéité et fragilisation des parquets menaçaient progressivement ce patrimoine exceptionnel. Sous l’impulsion de l’Académie des beaux-arts, propriétaire des lieux, un vaste chantier de restauration a donc été entrepris pendant cinq ans, pour un investissement de 10 millions d’euros. Confiés à l’architecte du patrimoine Jennifer Didelon, les travaux ont permis de consolider les bâtiments, de restituer les couleurs d’origine et de restaurer minutieusement les décors historiques.

Le résultat est particulièrement réussi : plutôt que de donner aux pièces un aspect flambant neuf, les artisans ont choisi de préserver leur atmosphère ancienne. Les dorures ont conservé leur patine, les nuances subtiles des murs ont été retrouvées et les meubles historiques ont repris leur place. La restauration s’accompagne également d’aménagements contemporains, notamment de mobilier dessiné par la designer Constance Guisset. Quant au jardin, repensé par le célèbre paysagiste Louis Benech, sa réfection doit être finalisée au printemps 2027.

Une bibliothèque exceptionnelle de 20 000 ouvrages

Au-delà de son architecture, la Bibliothèque de la Villa Marmottan abrite des collections d’une richesse étonnante. On y trouve aujourd’hui près de 20 000 ouvrages consacrés principalement à l’époque napoléonienne et à la première moitié du XIXe siècle, ainsi que 6 000 dessins et estampes. Parmi les pièces les plus remarquables figurent notamment de grands meubles de bibliothèque réalisés par le célèbre ébéniste Jacob-Desmalter, provenant des collections du maréchal Lannes. Un ensemble qui témoigne du soin apporté par Paul Marmottan à chaque élément de ce lieu hors du commun. Car ici, l’histoire de l’Empire ne se résume pas aux campagnes militaires de Napoléon : elle se raconte aussi à travers la peinture, les arts décoratifs, la littérature et les échanges culturels qui ont marqué l’Europe au début du XIXe siècle.

Un lieu historique qui s’ouvre davantage au public

Depuis sa réouverture en octobre 2026, la Bibliothèque et Villa Marmottan entame une nouvelle vie. Toujours dédiée à la recherche, elle accueille également des artistes en résidence, parmi lesquels des peintres, sculpteurs, dessinateurs et compositeurs du monde entier. Surtout, ce patrimoine longtemps réservé à un public spécialisé s’ouvre désormais aux curieux grâce à des visites guidées hebdomadaires, organisées sur réservation pour admirer les salons historiques, découvrir les collections et pénétrer dans l’univers singulier de Paul Marmottan. Des expositions, concerts, conférences et rencontres viennent aussi rythmer la vie du lieu. Une nouvelle vocation qui permet à cette adresse méconnue de renouer avec l’ambition de son fondateur : faire dialoguer les arts, l’histoire et la création !

Bibliothèque et Villa Marmottan

7 place Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt

Métro : Boulogne – Jean Jaurès (ligne 10)

Réservations pour les concerts sur Billetweb