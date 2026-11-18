Un château prisonnier de l’hiver, un bal de Noël digne des romans de Dickens ou encore un spectacle à la lueur de la lune dans un donjon médiéval… L’événement Contes et Histoires est de retour du 12 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Et il promet quelques aventures inattendues dans les monuments historiques de Paris et d’Île-de-France pour les vacances de fin d’année !

Quand notre patrimoine prend des airs de contes de fées

Depuis plus de 20 ans, le Centre des monuments nationaux profite des vacances de Noël pour faire se rencontrer la grande Histoire et les petites histoires merveilleuses qui peuplent notre imaginaire. Cette année, pas moins de 52 monuments historiques à travers la France participent à l’événement. Leurs architectures, parfois âgées de plusieurs siècles, serviront de cadre à des spectacles, des visites contées, des enquêtes mystérieuses ou encore des ateliers créatifs. Les animations sont pensées pour tous les âges, certaines même spécialement pour les tout-petits. Et plusieurs rendez-vous particulièrement originaux nous attendent dans la capitale et ses environs.

Un bal de Noël victorien à l’Hôtel de la Marine

Sur la place de la Concorde, le somptueux Hôtel de la Marine s’apprête à renouer avec l’atmosphère des fêtes d’autrefois. Le 18 décembre, un bal de Noël inspiré de l’univers de Charles Dickens fera revivre l’esprit victorien dans cet édifice du XVIIIe siècle. Les animaux seront également à l’honneur, en écho à l’exposition Animalia. Les familles pourront aussi découvrir Opéranimaux, une fantaisie lyrique accessible dès l’âge d’un an, ou suivre les aventures de Zimba, un petit singe parti à la recherche d’un bracelet perdu. Un atelier permettra également aux enfants de confectionner leur propre amulette à l’effigie d’un animal protecteur.

Un mystérieux sortilège au château de Champs-sur-Marne

En Seine-et-Marne, une étrange malédiction semble s’être abattue sur le château de Champs-sur-Marne… Dans cette élégante demeure de plaisance du XVIIIe siècle, l’hiver a tout figé, jusqu’aux horloges. Pour libérer les lieux de ce sortilège, les visiteurs devront prêter main-forte à un archiviste et à la mystérieuse Madame Frostkonan. Baptisée Le Château du temps gelé, cette aventure familiale s’achèvera autour d’un chocolat chaud bien mérité. Les plus jeunes pourront quant à eux suivre Qanuk, un petit flocon de neige très curieux, dans L’histoire d’un petit flocon. Avec ses boiseries sculptées, ses salons raffinés et son remarquable décor de chinoiseries, le château offre un cadre vraiment parfait pour donner vie à ces histoires d’hiver !

Un spectacle au clair de lune dans le donjon de Vincennes

Aux portes de Paris, le château de Vincennes nous réserve une tout autre ambiance. Les 19 et 20 décembre, son imposant donjon médiéval accueillera Moon, un spectacle de la compagnie Oleïa destiné aux enfants de 0 à 10 ans. Pendant une trentaine de minutes, la danse, la musique et les ombres donneront vie à un monde nocturne éclairé par la lune. Des visites contées permettront également aux enfants de 4 à 12 ans de découvrir les histoires de cette ancienne résidence royale. Les 8-14 ans pourront, eux, s’initier aux secrets des manuscrits médiévaux en confectionnant une couverture de carnet ou en imaginant des cartes de vœux ornées de créatures fantastiques inspirées des enluminures du Moyen Âge.

D’autres rendez-vous seront à retrouver dans le programme de Contes et Histoires. De quoi profiter des vacances scolaires pour pousser les portes de lieux devant lesquels on passe parfois depuis des années, sans avoir encore pris le temps de les découvrir…

Contes et Histoires 2026

Dates : du 12 décembre 2026 au 3 janvier 2027

Lieux : 52 monuments historiques en France

Programme et réservations sur le site des Monuments Nationaux

Crédit photo de une : Château de Maisons Centre des Monuments Nationaux