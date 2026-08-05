Des cours de fitness gratuits dans les parcs parisiens tout l’été

Et si vous profitiez des beaux jours pour faire du sport en plein air ? Tout l’été et jusqu’au 13 septembre 2026, la Ville de Paris propose Paris Moves by Les Mills : une série de cours de fitness gratuits organisés chaque dimanche matin dans 5 parcs emblématiques de la capitale. Une initiative ouverte à tous, quel que soit votre niveau, pour bouger dans une ambiance conviviale.

Des cours de fitness gratuits accessibles à tous

Que vous soyez débutant ou sportif régulier, ces séances sont pensées pour s’adapter à chacun. Encadrés par des coachs Les Mills certifiés et diplômés d’État, les cours proposent des variantes pour permettre de participer à son rythme. Deux rendez-vous sont programmés chaque dimanche : de 10h à 11h, cardio et renforcement musculaire inspirés des programmes BODYCOMBAT™, BODYATTACK™ et LES MILLS CORE™. Et de 11h à 12h, mobilité, étirements et bien-être avec des exercices issus de BODYBALANCE™, LES MILLS YOGA™ et LES MILLS BREATH™.

Au-delà de la séance, les coachs prennent également le temps d’expliquer les bénéfices des exercices afin de donner aux participants des clés pour poursuivre une activité physique tout au long de l’année.

Des parcs parisiens transformés en salles de sport à ciel ouvert

Pendant tout l’été, les cours se déroulent dans 5 espaces verts répartis dans plusieurs arrondissements de Paris : les Arènes de Lutèce (5e), le Square Montholon (9e), le Parvis de la MPAA (14e), le Parc Georges-Brassens (15e) et le Jardin du Ranelagh (16e). Une façon originale de découvrir ou redécouvrir ces lieux tout en profitant d’un entraînement gratuit en plein air.

À l’issue des séances, les participants peuvent également retrouver des exercices complémentaires de 15 minutes, des vidéos destinées aux enfants ainsi que des conseils pour intégrer plus facilement le sport dans leur quotidien sur la plateforme dédiée de l’opération. Une belle occasion de profiter des espaces verts parisiens autrement tout en prenant soin de sa santé, le tout gratuitement et dans une ambiance chaleureuse !

Paris Moves by Les Mills

Tous les dimanches de l’été jusqu’au 13 septembre 2026, de 10h à 12h

Aux Arènes de Lutèce (5e), Square Montholon (9e), Parvis de la MPAA (14e), Parc Georges-Brassens (15e), Jardin du Ranelagh (16e)

Tarif : gratuit

Plus d’informations sur le site des Mills