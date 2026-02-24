À Paris, l’expo « cent ans d’Art déco » célèbre l’Orient Express au Musée des Arts décoratifs

En plein cœur du Palais du Louvre, le Musée des Arts décoratifs vous emporte dans un voyage où l’Art déco est roi, et ce, jusqu’au 26 avril 2026. Vous aurez l’opportunité d’y découvrir un pan entier dédié à l’Orient Express : ce train de tous les mythes. Cette exposition unique vous dévoilera les secrets de l’Art déco, mais aussi les évolutions inédites qui métamorphosent actuellement le train légendaire. Prêts au voyage ?

Le Musée des Arts décoratifs

Dédié à l’art, au design et à la création, le Musée des Arts décoratifs de Paris est une institution qui célèbre la création sous toutes ses formes. Fondé au début du XXᵉ siècle par des membres de l’Union des Arts décoratifs, son objectif est de valoriser l’histoire des arts appliqués et du design, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. D’ailleurs, l’exposition « 1925-2025, Cent ans d’Art déco » met à l’honneur un siècle entier de révolutions et d’audaces artistiques !

La diversité des collections de ce musée, situé dans le 1er arrondissement de Paris, met également en avant les savoir-faire artisanaux et les innovations esthétiques qui ont transformé les modes. C’est pour cela que le centenaire du mouvement Art Déco y est fêté : vous pourrez y admirer près de 1000 œuvres, du mobilier aux bijoux, en passant par les objets d’art et de dessin. L’impact de ce style a été immense, et l’Orient Express est une de ses pièces maîtresses.

L’Orient Express célébré

À travers une scénographie inventive et spectaculaire, vous aurez la chance de vivre un voyage luxueux. Le mythe de l’Orient Express se dévoile, dans toute sa splendeur. Vous comprendrez dans les moindres détails pourquoi ce train de légende était, et est toujours aujourd’hui, un symbole du progrès industriel et de la créativité. L’Art déco de l’Orient Express a toujours été un triomphe esthétique, reconnu dans le monde entier. L’expo vous permettra, entre autres, de découvrir une cabine de l’ancien train, ni plus, ni moins. Mieux encore : vous aurez la chance d’admirer trois maquettes du futur Orient Express. Le Musée des Arts décoratifs l’affirme : il s’agit d’un réel manifeste du savoir-faire français.

Afin d’en savoir plus sur Maxime d’Angeac, actuel Directeur Artistique d’Orient Express, nous vous invitons à découvrir cette rubrique sur son site officiel.

L’Art déco est connu comme étant le successeur de l’Art nouveau. Les formes géométriques, les lignes droites et les motifs stylisés sont mis en lumière grâce à des matériaux luxueux, tels que l’ivroire, le bois, ou le marbre. Exit les ostentations, l’Art déco s’est toujours défini comme étant élégant et sophistiqué. Si vous cherchez à vivre une seconde immersion 100% Art déco, nous vous encourageons à (re)découvrir l’incroyable Palais de la Porte Dorée et ses 17000 m2 d’Art déco extravagants !

Palais Royal – Musée du Louvre M1 et M7

Photo à la une : Orient Express © Adobe stock