Que faire à Paris ? Toutes nos idées de sorties ! Que faire à Paris ? Toutes nos idées de sorties !

Disparu depuis plus de 80 ans, ce château des rois de France renaît près de Paris

Le Chateau Neuf de Saint-Germain par Adam Van der Meulen, 1664-1665 ©️ Musee Carnavalet

Il a abrité Henri IV, vu naître Louis XIV, attiré des centaines de touristes… puis il a disparu. Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, l’un des palais les plus fascinants de l’histoire royale française, n’existe plus depuis les destructions qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, mais le musée municipal Ducastel-Vera lui consacre une grande exposition jusqu’au 5 avril 2026. Intitulée « Revoir le Château-Neuf. La demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye« , c’est la première fois que l’histoire complète de cette demeure est retracée depuis sa construction en 1557 jusqu’à sa disparition. On vous y emmène.

Grottes à automates et terrasses sur la Seine

À travers plus d’une centaine d’œuvres, plans, gravures et objets issus de collections publiques et de prêts institutionnels, on redécouvre ce que le château avait de spectaculaire : des terrasses en surplomb de la Seine, des grottes à automates qui devaient laisser les visiteurs sans voix, des galeries et des pavillons en pierre et brique, dont l’un est encore debout aujourd’hui sous le nom de Pavillon Henri IV.

©️ Pavillon Henri IV
©️ Pavillon Henri IV

Une restitution numérique inédite

Le clou de l’exposition, c’est une restitution numérique inédite réalisée par l’équipe du Centre André-Chastel de la Sorbonne. 4 ans de travail scientifique pour reconstituer le château tel qu’il se présentait sous Louis XIII et Louis XIV ! Et nous offrir ainsi une immersion au cœur d’un palais que personne ne peut plus voir autrement…

Reconstitution d’une grotte ©️Saint-Germain-en-Laye
Reconstitution d’une grotte ©️Saint-Germain-en-Laye

La programmation autour de l’exposition est généreuse : visites guidées, ateliers pour les enfants, concert baroque, conférences et journée d’études vous attendent. Rendez-vous à l’espace Paul-et-André Vera (Jardin des Arts, 2 rue Henri-IV à Saint-Germain-en-Laye) du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€, gratuit le premier dimanche du mois. Billetterie sur le site culture de Saint-Germain-en-Laye

Le Chateau Neuf ©️Saint-Germain-en-Laye
Le Chateau Neuf ©️Saint-Germain-en-Laye

 

Crédit photo de une : Le Chateau Neuf de Saint-Germain par Adam Van der Meulen, 1664-1665 ©️ Musee Carnavalet

Date de dernière modification le par Axelle Carlier

Rédactrice et vidéaste
Animée par les petites histoires et grands secrets de la capitale, Axelle raconte la ville à travers ses articles, ses visites et ses vidéos, toujours avec le même plaisir.

A la Une