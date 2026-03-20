Disparu depuis plus de 80 ans, ce château des rois de France renaît près de Paris

Il a abrité Henri IV, vu naître Louis XIV, attiré des centaines de touristes… puis il a disparu. Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, l’un des palais les plus fascinants de l’histoire royale française, n’existe plus depuis les destructions qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, mais le musée municipal Ducastel-Vera lui consacre une grande exposition jusqu’au 5 avril 2026. Intitulée « Revoir le Château-Neuf. La demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye« , c’est la première fois que l’histoire complète de cette demeure est retracée depuis sa construction en 1557 jusqu’à sa disparition. On vous y emmène.

Grottes à automates et terrasses sur la Seine

À travers plus d’une centaine d’œuvres, plans, gravures et objets issus de collections publiques et de prêts institutionnels, on redécouvre ce que le château avait de spectaculaire : des terrasses en surplomb de la Seine, des grottes à automates qui devaient laisser les visiteurs sans voix, des galeries et des pavillons en pierre et brique, dont l’un est encore debout aujourd’hui sous le nom de Pavillon Henri IV.

Une restitution numérique inédite

Le clou de l’exposition, c’est une restitution numérique inédite réalisée par l’équipe du Centre André-Chastel de la Sorbonne. 4 ans de travail scientifique pour reconstituer le château tel qu’il se présentait sous Louis XIII et Louis XIV ! Et nous offrir ainsi une immersion au cœur d’un palais que personne ne peut plus voir autrement…

La programmation autour de l’exposition est généreuse : visites guidées, ateliers pour les enfants, concert baroque, conférences et journée d’études vous attendent. Rendez-vous à l’espace Paul-et-André Vera (Jardin des Arts, 2 rue Henri-IV à Saint-Germain-en-Laye) du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€, gratuit le premier dimanche du mois. Billetterie sur le site culture de Saint-Germain-en-Laye

Crédit photo de une : Le Chateau Neuf de Saint-Germain par Adam Van der Meulen, 1664-1665 ©️ Musee Carnavalet