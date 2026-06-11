Fête de la musique 2026 à Paris : les meilleures sorties du 21 juin

Le 21 juin, Paris se transformera à nouveau en scène géante le temps d’une soirée : concerts gratuits dans un hôtel particulier du Marais, block party en accès libre dans le 10e, show spectaculaire sur les Champs-Élysées ou encore K-Pop sur un rooftop avec vue sur la tour Eiffel… Voici les meilleurs spots où passer cette Fête de la musique 2026 !

1. Midsommar à l’Institut suédois

Pour une plongée dans la culture scandinave, direction le jardin de l’Institut suédois qui célèbre le 21 juin à la fois la Fête de la musique et le Midsommar, la fête traditionnelle suédoise du solstice d’été. Au programme : des chants et danses autour du mât fleuri menés par Eskelina, suivis de deux concerts gratuits. À partir de 19h30, Fågelle ouvrira le bal entre lyrisme et déchaînement sonore, puis Sara Parkman prendra le relais dès 20h45 avec de la folk suédoise contemporaine. Et tout au long de la soirée, le café FIKA proposera boissons et spécialités nordiques !

Institut suédois

10 rue Elzévir, Paris 3e

Dimanche 21 juin à partir de 17h

Entrée libre

2. Des concerts gratuits à l’Hôpital des 15-20

C’est l’un des décors les plus inattendus de la Fête de la musique parisienne. À deux pas de la Bastille, l’Hôpital national des 15-20 (établissement historique fondé sous Saint-Louis sur l’ancienne caserne des mousquetaires !) ouvre son parvis de 19h à 23h pour une soirée pop et funk en accès libre. Vous y retrouverez Lancelot, auteur-compositeur à la voix douce et grave qui réinvente la chanson française avec une sensibilité à contre-courant ; Nina Battisti, native de Corse, qui s’impose dans la lignée de la grande variété française après des concerts complets à la Maroquinerie et aux Trois Baudets ; et Funky Luciano, 6 musiciens qui embarquent le public dans les reprises funk des années 70-80. Un foodtruck sera aussi sur place dès 19h.

Parvis de l’Hôpital national des 15-20

28 rue de Charenton, Paris 12e

Dimanche 21 juin de 19h à 23h

Entrée gratuite, sans inscription

3. K-Music au Musée Guimet

Le Musée Guimet, référence nationale des arts asiatiques, honorera la Corée pour la Fête de la musique. De 14h à 22h, sa programmation entièrement gratuite s’articulera autour de la K-Pop et des musiques coréennes contemporaines : ateliers de danse K-Pop animés par la chorégraphe Jooyoung Lee dans la cour khmère, karaoké en continu au 4e étage, Random Play Dance sur le rooftop de 18h à 19h, tutoriel maquillage d’idol coréenne par le maquilleur professionnel Alexis Medrare, et une conférence sur l’histoire de la K-Pop animée par Savannah Truong. Le temps fort de la soirée se déroulera à partir de 19h sur le Han Rooftop avec le label Chinabot aux commandes : Arexibo, HWXXNG et Pal Hwang Dan feront vibrer la terrasse jusqu’à 22h, avec la tour Eiffel illuminée en toile de fond…

Musée Guimet

6 place d’Iéna, Paris 16e

Dimanche 21 juin de 14h à 22h

Entrée gratuite à partir de 14h

4. Le Twingo Live Show sur les Champs-Élysées

Du 18 au 21 juin 2026, Renault lance son Twingo Live Show sur les Champs-Elysées pour célébrer sa Twingo 100 % électrique. Et le 21 juin, il voit les choses en grand ! La soirée réunit Breakbot, Disiz, Miki et Busy P sur scène, dans un show extraordinaire avec concerts live, DJ sets, performances chorégraphiques signées par les directeurs artistiques du Manko Cabaret, et déambulation de personnages costumés dans la foule. L’entrée est gratuite sur inscription alors on vous conseille de réserver vos places rapidement !

Twingo Live Show

53 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

Entrée gratuite sur inscription

Dimanche 21 juin + l’événement se tient également les 18, 19 et 20 juin avec d’autres artistes au programme

5. La block party Gertrude × Omizs

Pour ceux qui veulent danser en plein air jusqu’à minuit, la marque Gertrude s’associe au collectif Omizs et au restaurant Red Sauce pour investir la Cour des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement. De 16h à minuit, le lieu deviendra un point de rendez-vous entre musique, mode et culture urbaine, avec les artistes Omizs & E.T!, Dimeh, Akalex, CMARG, Lizy & Valentine Groove, Bobo Wake Up, Lew et Simon B. Les DJ sets en extérieur seront en accès libre.

Block Party Gertrude x Omizs

9 cour des Petites Écuries, Paris 10e

Dimanche 21 juin de 16h à minuit

Accès libre en extérieur

6. « Dame en Scène » à l’Hôtel Dame des Arts

Pour la 2e édition de Dame en Scène, l’Hôtel Dame des Arts transformera toute son architecture en véritable scène musicale pour la soirée du 21 juin. Le programme se déploiera en 3 dimensions : dans la rue d’abord, où Julien Simoni assurera un concert piano-voix en accès libre de 18h à 20h, avec des granités maison offerts aux passants. À la tombée de la nuit, DJ Feodor prendra position aux fenêtres du 1er étage pour un set suspendu au-dessus du Quartier Latin. Et au sommet, le rooftop s’animera dès 18h30 avec SIMPLICE aux platines jusqu’à minuit, pendant que l’artiste Caroline Derveaux peindra en direct une œuvre inspirée par l’énergie de la soirée et les nuances du ciel parisien. Quant au restaurant Pimpan, il proposera 2 services (19h et 22h30) pour ceux qui veulent prolonger la fête à table !

Hôtel Dame des Arts

4 rue Danton, Paris 6e.

7. Un brunch jazz à la Maison Blossom

Pour prendre des forces pour cette soirée du 21 juin qui s’annonce déjà intense, le patio de Maison Blossom proposera une escale gourmande et musicale de 12h30 à 16h. Saxophone et contrebasse accompagneront un brunch généreux aux accents new-yorkais : œufs Bénédicte, pancakes au saumon fumé et guacamole, cheesecake, brookie chocolat noir fleur de sel et noix de pécan… Le tout, ouvert par un verre de Château La Coste Rosé d’une Nuit. Une façon élégante de démarrer la journée avant d’enchaîner sur les concerts du soir !

Maison Blossom, Sofitel Paris Le Faubourg

15 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e

Dimanche 21 juin de 12h30 à 16h

70 €par personne, menu enfant à 27€

Sur réservation

8. Une escapade musicale dans le jardin de Jean Cocteau

À Milly-la-Forêt, à 1h de Paris, la Maison Jean Cocteau fêtera elle aussi le 21 juin : dans le jardin à l’acoustique parfaite de la demeure du poète, les élèves du conservatoire intercommunal de musique des 2 Vallées donneront un concert de 15h30 à 16h15. C’est la seule date dominicale du cycle des Samedis Musicaux 2026 (des concerts créés pour le lieu entre juin et septembre, portés par 30 musiciens sélectionnés par Marc-Olivier Dupin) : une bonne occasion de combiner la visite de la maison avec une parenthèse musicale dans un cadre que Cocteau lui-même avait voulu comme salon de musique à ciel ouvert…

Maison Jean Cocteau

15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt. Dimanche 21 juin de 15h30 à 16h15

Entrée dans le cadre de la visite

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