L’un des plus grands rassemblements gaming d’Europe revient à Poitiers ce printemps

Du 4 au 6 avril 2026, la Gamers Assembly revient au Parc des Expositions de Poitiers pour une nouvelle édition très attendue. Tournois e-sport, LAN party, cosplay, jeux indépendants et animations grand public vont rythmer ce rendez-vous qui fait de Poitiers l’une des grandes places du gaming en France. Et cette année, l’événement donne aussi une belle occasion de découvrir la ville et ses alentours.

Poitiers passe en mode gaming

Chaque printemps, Poitiers change de rythme. Pendant trois jours, la ville accueille l’un des plus grands rassemblements gaming d’Europe, un rendez-vous bien connu des amateurs d’e-sport, mais aussi de plus en plus suivi par un public curieux, familial et passionné de culture pop. Depuis plus de vingt ans, la Gamers Assembly s’est imposée comme un événement incontournable, capable de réunir joueurs professionnels, amateurs, créateurs et visiteurs dans une même effervescence.

Au Parc des Expositions, l’édition 2026 promet une nouvelle fois de faire parler d’elle. Les grands tournois e-sport et la LAN party restent au cœur de l’événement, avec des milliers de joueurs attendus, mais la Gamers Assembly ne se limite plus depuis longtemps à la seule compétition. C’est aussi un festival vivant, spectaculaire, où l’on vient autant pour jouer que pour regarder, découvrir et partager une passion commune autour du jeu vidéo.

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Une édition plus large et plus festive

Cette année, la Gamers Assembly élargit encore son terrain de jeu. En plus des affrontements sur écran, les visiteurs pourront profiter d’animations et d’ateliers pensés pour tous les publics, avec un coup de projecteur sur les métiers du jeu vidéo et les coulisses de cet univers qui fascine bien au-delà des seuls gamers. L’événement veut clairement parler à tout le monde, des initiés aux simples curieux qui ont envie de voir à quoi ressemble aujourd’hui un grand rendez-vous gaming.

Le cosplay fera lui aussi partie des temps forts, avec un concours spectaculaire, des ateliers d’initiation accessibles à tous et une entrée gratuite pour les visiteurs costumés. Parmi les nouveautés à suivre de près, l’Indie Assembly devrait aussi attirer l’attention. Ce nouvel espace dédié aux jeux vidéo indépendants mettra en avant des studios émergents, des démonstrations, des rencontres avec les développeurs et des sessions de gameplay. Une façon de montrer que la Gamers Assembly n’est pas seulement une vitrine de l’e-sport, mais aussi un lieu où se dessinent les tendances et la créativité vidéoludique de demain.

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Un prétexte idéal pour découvrir Poitiers

Ce grand week-end gaming peut aussi devenir une vraie escapade. Car Poitiers a plus d’un atout à faire valoir une fois les écrans éteints. Son centre historique se découvre très bien à pied, entre ruelles anciennes, façades sculptées et monuments emblématiques. Notre-Dame-la-Grande, Le Palais ou encore l’église Saint-Hilaire-le-Grand rappellent à quel point la ville possède un patrimoine dense et remarquable, tout en conservant une énergie propre à son statut de ville étudiante.

L’événement tombe d’autant mieux que la destination continue de se renouveler. À deux pas de la gare, La Caserne doit ouvrir ses portes le 6 avril dans une ancienne caserne de pompiers réhabilitée. Cette auberge de jeunesse nouvelle génération, pensée comme un lieu de vie, de rencontre et de convivialité, devrait séduire aussi bien les visiteurs de passage que les groupes. Et pour prolonger l’expérience, on peut aussi en profiter pour faire escale au Futuroscope pour découvrir ses nouvelles attractions et son nouveau parc aquatique, l’Aquascope. De quoi transformer un simple week-end gaming à Poitiers en séjour bien plus complet.

FAQ de la Gamers Assembly à Poitiers

Quand a lieu la Gamers Assembly 2026 à Poitiers ?

La Gamers Assembly 2026 se déroule du 4 au 6 avril 2026 au Parc des Expositions de Poitiers. Pendant trois jours, l’événement réunit compétitions e-sport, LAN party, animations et espaces dédiés au gaming.

Que peut-on voir à la Gamers Assembly en dehors des tournois ?

L’événement ne se limite pas aux compétitions. On y trouve aussi un concours cosplay, des ateliers, des animations grand public, des découvertes autour des métiers du jeu vidéo et un espace consacré aux jeux indépendants avec l’Indie Assembly.

Que faire à Poitiers pendant un week-end à la Gamers Assembly ?

Un séjour à Poitiers peut facilement se prolonger par une visite du centre historique, de monuments comme Notre-Dame-la-Grande ou Le Palais, ou encore par une sortie au Futuroscope et à l’Aquascope. C’est aussi une bonne occasion de découvrir les autres facettes de Grand Poitiers.

Image en Une : Scène de la Gamers Assembly à Poitiers avec le logo de l’événement et un jeu de lumières bleues

Mélina Hoffmann