Saviez-vous que des gares SNCF sont en vente à 1 € sur Leboncoin ?

La SNCF sait toujours nous surprendre ! Cela va presque faire un mois que des gares sont en vente à 1 € sur Leboncoin. Plus étonnant que cela puisse paraître, on vous l’assure, vous n’hallucinez pas. Au quatre coins de la France, des gares délaissées cherchent des propriétaires, qui seraient prêts à les métamorphoser.

Le projet 1 € de la SNCF

« Vous avez des projets ? Nous avons des m² », tel est le slogan du programme « Place de la Gare », organisé par la SNCF. C’est via ce programme que les gares à 1 € attendent leur transformation. Si vous êtes un investisseur curieux, il ne vous reste plus qu’à zieuter l’annonce sur Leboncoin.

Tel que le rapporte « Place de la Gare », le commerce en gare est un investissement durable. Rien de plus évident pour ces lieux de passages, d’échanges, et de voyages. Ces gares à 1 € incarnent une opportunité de renouvellement pour des espaces malheureusement oubliés. En France, près de 500 gares ont des locaux vacants. L’objectif est donc de proposer un projet, et un budget : si le tout est accepté par la SNCF et le programme, la gare sera remise à son acheteur : « le loyer sera déterminé en fonction du modèle économique du projet ». Déjà, de nombreuses gare de France vivent une seconde vie ; ce qui permet aux villages alentours de profiter de ces projets novateurs.

Le saviez-vous ?

Le programme « Place de la Gare » est encore plus vaste que la fameuse proposition à 1 € sur Leboncoin. Si vous êtes entrepreneur, vous dénicherez à coup sûr un emplacement qui saura attiser votre curiosité. Après tout, ce programme mis en place par la SNCF vise à constamment rendre les gares plus attractives, à travers différentes possibilités. D’abord, les opportunités éphémères, celles de « travel retail » et enfin, les projets de dynamisation du territoire. Notez que les deux premières possibilités ont des locaux accessibles dans les plus grandes gares de Paris : Austerlitz, Saint-Lazare, Gare du Nord… Pour ne citer qu’elles !

Des gares partout en France

Quelques gares à 1 € jouissent déjà d’une évolution admirable. À Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes, l’association sportive K-Raid a posé ses valises. Le club sportif peut ainsi y organiser ses courses grâce à un local, stocker le matériel, et faire évoluer ses missions ! Pour découvrir tous les projets déjà réalisés grâce à « Place de la Gare », c’est ici. Vous trouverez forcément une transformation signée SNCF près de chez vous.

L’idée du « 1 € symbolique » ne date pas d’hier. En 2005, l’ancienne gare de Bobigny a été vendue à ce prix, comme le racontent ces archives INA. Aujourd’hui, cette gare participe au devoir de mémoire, en étant le « mémorial de l’ancienne gare de déportation ». Un mémorial que vous pouvez encore visiter aujourd’hui.

Photo à la une : SNCF © Adobestock