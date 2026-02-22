Le recensement lors de la neuvième Nuit de la Solidarité en Île-de-France a dévoilé une hausse sans précédent du nombre de personnes sans solution d’hébergement en ce début d’année 2026. D’après la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris, on compte 4 940 sans-abris dans la région, avec une hausse nette de 32 % dans les banlieues par rapport à 2025.

Un chiffre sans précédent dans la région

Cet hiver, nous étions effarés à la découverte d’un campement de mineurs isolés en plein centre de Paris, malgré les chutes de neige. Et en ce début d’année 2026, les chiffres communiqués laissent de nouveau percevoir un délaissement des sans-abris par les pouvoirs publics. En effet, le décompte effectué lors de la neuvième Nuit de la Solidarité annonce 4 940 personnes sans solution d’hébergement dans la région, dont 3 857 à Paris et 1 083 dans 33 communes de la métropole du Grand Paris. Une hausse jamais atteinte, que l’on estime de 10 % au sein de la capitale, et de 32 % dans les banlieues comparée à 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Utopia 56 Paris (@utopia56paris)