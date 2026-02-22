Le recensement lors de la neuvième Nuit de la Solidarité en Île-de-France a dévoilé une hausse sans précédent du nombre de personnes sans solution d’hébergement en ce début d’année 2026. D’après la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris, on compte 4 940 sans-abris dans la région, avec une hausse nette de 32 % dans les banlieues par rapport à 2025.
Un chiffre sans précédent dans la région
Cet hiver, nous étions effarés à la découverte d’un campement de mineurs isolés en plein centre de Paris, malgré les chutes de neige. Et en ce début d’année 2026, les chiffres communiqués laissent de nouveau percevoir un délaissement des sans-abris par les pouvoirs publics. En effet, le décompte effectué lors de la neuvième Nuit de la Solidarité annonce 4 940 personnes sans solution d’hébergement dans la région, dont 3 857 à Paris et 1 083 dans 33 communes de la métropole du Grand Paris. Une hausse jamais atteinte, que l’on estime de 10 % au sein de la capitale, et de 32 % dans les banlieues comparée à 2025.
Moins de femmes sans-abri
Les équipes engagées lors de la Nuit de la Solidarité, du 22 au 23 janvier 2026, ont constaté une multiplication des grands campements dans lesquels se regroupe une vingtaine de personnes. La plupart des personnes rencontrées s’abritent en majorité dans les parcs, les stations de métro ou les gares, mais aussi dans des parkings, des hôpitaux de l’Assistance publique ou des adresses de bailleurs sociaux.Par ailleurs, le nombre de femmes dans les rues a diminué en 2025.
D’après les organisateurs de la Nuit de la Solidarité, cela serait dû aux mises à l’abri qui ont été faites lors du plan Grand Froid, entre fin décembre et début janvier. Un plan qui a toutefois été activé bien trop tard par la Préfecture, alors que plusieurs personnes sans abri ont perdu la vie à cause des températures négatives.
Une hausse de 32 % en banlieue
Parmi les 33 communes qui ont participé à la Nuit de la Solidarité, la hausse du nombre de personnes sans-abri est sidérante : les équipes ont compté 248 personnes en plus durant l’année. Parmi les communes les plus touchées, on compte la commune nouvelle de Saint-Denis avec 395 personnes recensées, et Saint-Ouen-sur-Seine avec 133.
La majorité d’entre elles ont été rencontrées dans la rue, tandis qu’une partie se trouve le long de l’A86, dans le quartier d’affaires de La Défense ou dans des parkings souterrains. Face à cette hausse inquiétante, des collectifs se mobilisent : Utopia 58 interpelle la Ville de Paris face à son inaction, tandis que Le Revers lui propose d’utiliser 1 % de son budget pour trouver des solutions d’hébergement.
Romane Fraysse
Image à la une : © Adobe Stock