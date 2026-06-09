Paris en photos : rencontre avec Super Chinois, le photographe de Paris à suivre absolument

En partenariat avec OM-System

Connu pour son regard singulier et sa capacité à transformer des scènes du quotidien en images fortes, Super Chinois a construit une grande communauté sur Instagram. À travers son travail, il explore la spontanéité, le mouvement et l’émotion, avec une approche à la fois intuitive et exigeante. Dans cette interview réalisée avec OM System, il revient sur son parcours, sa manière de photographier et l’importance du matériel dans son processus créatif. Une conversation autour de l’image, de la création et de la façon dont la technologie peut accompagner le regard sans jamais le remplacer.

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Vous photographiez Paris depuis des années. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la ville ?

Paris est une ville que l’on croit connaître, mais qui ne cesse de se réinventer. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, ce ne sont pas les monuments, mais les instants fugaces : une silhouette traversant un rayon de lumière, un regard perdu dans la foule, une scène ordinaire qui devient extraordinaire le temps d’une seconde. Paris est un théâtre à ciel ouvert où la lumière, les contrastes et les passants écrivent chaque jour une histoire différente. Mon regard n’a pas changé ; c’est la ville qui continue de me surprendre.

Selon vous, quel est le plus grand cliché que les gens ont sur Paris ?

Le plus grand cliché est sans doute de penser que Paris se résume à ses monuments et à son romantisme. Bien sûr, la Tour Eiffel et les cartes postales font partie de son identité, mais la vraie richesse de Paris se trouve dans ses rues, ses habitants, ses contrastes. C’est une ville vivante, parfois rude, souvent inattendue, où la poésie naît davantage d’un instant ordinaire que d’un décor célèbre. Pour un photographe, Paris est surtout une mosaïque de vies qui se croisent et se racontent à chaque coin de rue.

Vous passez votre temps à arpenter les rues. Quel quartier vous surprend encore aujourd’hui ?

Saint-Germain-des-Prés continue de me surprendre. Derrière son image élégante et intemporelle, le quartier offre une incroyable diversité de scènes de rue. Entre les terrasses animées, les passants pressés, les habitués qui semblent hors du temps et la lumière qui glisse entre les façades, chaque journée y raconte une histoire différente. J’aime particulièrement observer ces contrastes : le mouvement et la contemplation, l’effervescence et le calme. Même après des années à le parcourir, il m’arrive encore d’y découvrir une image que je n’avais jamais vue.

Y a-t-il un lieu parisien que vous trouvez sous-estimé par les photographes ?

Je dirais les passages couverts parisiens. Beaucoup de photographes se concentrent sur les lieux emblématiques, alors que ces galeries offrent une atmosphère unique, entre ombre et lumière, histoire et modernité. J’aime particulièrement y observer les passants qui traversent ces espaces hors du temps, les reflets dans les vitrines et les jeux de perspective. Ce sont des lieux plus discrets, mais ils révèlent souvent un Paris intime et authentique, loin des clichés habituels.

Vous êtes connu pour capturer des scènes du quotidien qui semblent presque cinématographiques. Comment repère-t-on ces instants ?

Ce qui me fait réellement déclencher, c’est l’émotion. Une image doit raconter quelque chose, faire ressentir une présence, une solitude, une joie ou une forme de poésie. J’aime lorsque le spectateur peut imaginer sa propre histoire à partir d’un instant fugace. Pour moi, la photographie de rue consiste autant à capturer ce que je vois que ce que je ressens.

Vous travaillez avec du matériel OM SYSTEM depuis longtemps. Qu’est-ce qui vous a séduit au départ ?

Ce qui m’a séduit au départ, c’est l’équilibre entre la compacité, la discrétion et la qualité d’image. En photographie de rue, j’aime pouvoir marcher pendant des heures sans être encombré, tout en ayant un appareil réactif et fiable. Cette légèreté favorise aussi une approche plus spontanée et intuitive de la photographie, ce qui correspond parfaitement à ma manière de travailler dans les rues de Paris et lors de mes voyages.

Quand on passe autant de temps à marcher dans Paris, qu’est-ce qui compte le plus dans le choix d’un appareil photo ?

Quand on passe des heures à arpenter les rues de Paris, le poids, la discrétion et la compacité deviennent essentiels. Un appareil photo doit pouvoir se faire oublier pour que l’on reste concentré sur ce qui se passe autour de soi. J’aime voyager léger, marcher longtemps sans fatigue et pouvoir réagir instantanément lorsqu’une scène se présente. Un équipement compact est aussi moins intimidant pour les personnes photographiées, ce qui permet de capturer des moments plus naturels et authentiques. Pour moi, un bon appareil de rue est avant tout celui que l’on a toujours envie d’emporter avec soi.

Est-ce un appareil que vous recommanderiez à quelqu’un qui n’est pas expert en photographie ?

Oui, sans hésitation. Je pense qu’un bon appareil photo doit avant tout donner envie de photographier. Même sans être expert, on peut rapidement prendre plaisir à l’utiliser grâce à sa simplicité, sa compacité et son ergonomie. J’apprécie également la molette créative, qui permet d’explorer facilement différents rendus et styles d’image sans avoir à entrer dans des réglages complexes. C’est une manière ludique et intuitive de développer sa créativité tout en apprenant. L’appareil accompagne aussi bien les balades du quotidien que les voyages, tout en laissant la possibilité de progresser et d’affiner son regard au fil du temps. C’est un appareil qui sait se faire oublier quand il le faut, tout en offrant suffisamment de possibilités pour évoluer en photographie.

– Vous utilisez souvent les rendus créatifs intégrés à l’appareil. Est-ce que cela change votre façon de photographier ?

Oui, la molette créative influence parfois ma façon de photographier. Elle me permet de visualiser immédiatement différentes ambiances et interprétations d’une scène, directement au moment de la prise de vue. Plutôt que de penser uniquement à ce que l’image pourra devenir en post-traitement, je peux davantage me concentrer sur l’émotion et l’atmosphère que je souhaite transmettre sur le terrain. C’est un outil très intuitif qui encourage l’expérimentation et la créativité, tout en restant simple à utiliser. Pour la photographie de rue, où tout se joue souvent en une fraction de seconde, pouvoir adapter rapidement le rendu à son ressenti du moment est un véritable atout.

Aujourd’hui, beaucoup de gens photographient uniquement avec leur smartphone. Qu’est-ce qu’un appareil comme l’OM-3 permet de faire en plus ?

Les smartphones permettent de réaliser d’excellentes images, mais avec un appareil comme l’OM-3, je retrouve avant tout le plaisir et l’émotion de photographier. Le viseur crée une véritable immersion dans la scène, tandis que les commandes physiques et la molette créative permettent de traduire instantanément une ambiance ou un ressenti. Au-delà de la qualité d’image, c’est surtout un outil qui invite à observer, anticiper et raconter une histoire, en capturant non seulement ce que l’on voit, mais aussi ce que l’on ressent.

Vous photographiez souvent la pluie, les reflets, les ambiances nocturnes. Le fait de pouvoir sortir l’appareil quelles que soient les conditions change-t-il votre manière de travailler ?

Oui, complètement. Le fait de pouvoir sortir l’appareil quelles que soient les conditions change ma manière de travailler, d’autant plus avec une résistance à la norme IP53 qui me permet d’affronter la pluie et les éléments sans appréhension. Je ne me pose plus la question de la météo : elle devient un terrain de jeu plutôt qu’une contrainte. La pluie, les reflets, la nuit transforment la ville et offrent des ambiances plus denses, plus poétiques. Cette fiabilité en extérieur apporte une vraie liberté, celle de rester concentré sur la scène et l’émotion, sans être freiné par le matériel.

Si un lecteur de Paris Zigzag testait l’OM-3 pendant cinq jours dans Paris, quels endroits lui conseilleriez-vous d’aller photographier ?

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Je lui conseillerais de simplement se promener et de changer d’ambiance chaque jour. Commencer par les quais de Seine tôt le matin pour la lumière et le calme, puis aller à Saint-Germain-des-Prés pour les rues élégantes et vivantes. Passer une journée à Montmartre pour les scènes de rue plus animées, et une autre du côté des gares pour l’énergie et les mouvements de foule. Enfin, sortir le soir, même sous la pluie, dans n’importe quel quartier : c’est souvent là que Paris devient le plus photogénique, avec ses lumières et ses reflets.

Quel est le détail urbain qui attire le plus votre regard ?

Les reflets, les silhouettes et les ombres m’attirent en permanence, mais si je devais choisir, ce sont les reflets qui me captent le plus. Ils transforment la ville en la dédoublant, en la rendant plus abstraite et plus poétique. Une vitre, une flaque, un miroir deviennent des espaces où la réalité se superpose, où une scène ordinaire prend soudain une dimension plus mystérieuse. C’est souvent dans ces couches de lecture que je trouve mes images les plus fortes.

Qu’est-ce qui fait selon vous une bonne photo de rue ?

Une bonne photo de rue, pour moi, repose d’abord sur une émotion. Elle peut être simple, silencieuse, drôle ou mélancolique, mais elle doit provoquer quelque chose. Ensuite vient la justesse du moment : une lumière, une silhouette, un geste qui s’alignent pendant une fraction de seconde. La composition est importante, bien sûr, mais elle doit rester au service de la scène et non l’inverse. Enfin, une bonne image est celle qui laisse une part d’interprétation au spectateur, qui lui permet d’imaginer une histoire à partir d’un instant réel.

Parmi toutes les images que vous avez prises à Paris, y en a-t-il une qui résume parfaitement votre vision de la ville ?

Il y en a plusieurs, mais aucune ne peut vraiment résumer Paris entièrement. Si je devais m’en rapprocher, ce serait une scène simple : une femme assise seule à la terrasse d’un café, un jour de pluie, les passants passent sans s’arrêter, et pourtant tout semble suspendu autour d’elle. Il y a dans ce moment quelque chose de très parisien, entre solitude et présence, calme et mouvement. La pluie ajoute une douceur particulière, elle efface les contours et renforce l’intimité de la scène. C’est ce genre d’instant simple et fragile qui, pour moi, résume le mieux Paris : une émotion discrète au cœur du quotidien.

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