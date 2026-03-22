Ces jardins parisiens où admirer des cerisiers en fleurs à l’arrivée du printemps

Avec le printemps qui arrive, les couleurs reviennent, les fleurs éclosent sur les parterres et les bourgeons apparaissent sur les branches… Mais le printemps, c’est aussi l’arrivée des cerisiers aux fleurs parfois blanches parfois roses, qui resplendissent dans les jardins parisiens. Si vous souhaitez en voir, voici six endroits ensoleillés !

Le jardin des Plantes

Avec ses parterres de fleurs, ses serres exotiques et sa ménagerie, le jardin des Plantes abrite également un splendide cerisier japonais qui vaut le détour à l’arrivée du printemps ! Avec ses 4 mètres de haut et 15 mètres de large, il offre une floraison exceptionnelle, mêlant pétales de fleurs blanches et boutons rose tendre.

Jardin des Plantes

2 rue Buffon, 75005 Paris

Le jardin des Tuileries

Un autre jardin incontournable pour contempler des cerisiers en fleurs, c’est le jardin des Tuileries en plein centre de Paris. Après un petit tour vers le Louvre, vous pouvez poursuivre votre promenade vers les pelouses et admirer ces arbres aux troncs sombres, contrastant avec leurs floraisons roses.

Jardin des Tuileries

113 rue de Rivoli, 75001 Paris

Le parc de Bagatelle

Direction vers le 16e arrondissement, pour vous promener au sein du magnifique parc de Bagatelle, où découvrir quelques cerisiers en fleurs se reposant au bord de l’étang. L’occasion aussi de faire un tour au château éponyme, tout en passant par sa célèbre roseraie et son potager.

Parc de Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly, 75016 Paris

Le square René-Viviani

Admirateurs de la cathédrale Notre-Dame, on vous conseille de longer le monument pour vous rendre au square René-Viviani. Ce petit espace de verdure ensoleillé, proche de la Seine, possède notamment le plus vieil arbre de Paris, un robinier planté en 1601, mais aussi plusieurs cerisiers japonais aux magnifiques boutons roses.

Square René Viviani

2 rue du Fouarre, 75005 Paris

Le square Marie-Trintignant

Proche du Marais historique, le petit square Marie-Trintignant est un coin paisible où s’assoir sur un banc pour contempler le mouvement tranquille de la Seine. On y trouve des figuiers, du lilas, ainsi que des cerisiers aux pétales roses.

Square Marie-Trintignant

17 rue de l’Ave-Maria, 75004 Paris

Le jardin Tino-Rossi

En longeant les quais de Seine, dans le jardin Tino-Rossi, vous pourrez observer des cours de danse dans les petits amphithéâtres proches de l’eau, contempler le saule pleureur et les cerisiers en fleurs, tout en déambulant parmi les sculptures en plein air de César, Constantin Brancusi, Jean Arp, Alexander Archipenko ou Ossip Zadkine.

Jardin Tino-Rossi

2 quai Saint-Bernard, 75005 Paris

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Image à la une : © Guillaume Bontemps / Ville de Paris