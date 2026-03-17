Pour le printemps, le jardin des Traverses rouvre sur la Petite Ceinture

Situé sur les anciens rails de la Petite Ceinture, dans le 18e arrondissement de Paris, le Jardin des Traverses revient pour une nouvelle saison à partir de ce samedi 21 mars 2026. Dès ce week-end jusqu’en octobre, toute une programmation culturelle est prévue pour célébrer l’arrivée des beaux jours.

Au nord de Paris, une partie des anciens rails de la Petite Ceinture est aménagée sous la forme de promenade mêlant agriculture, culture et festivités. Baptisé le Jardin des Traverses, ce lieu ouvre chaque année, à l’arrivée du printemps, pour réunir les Parisiens dans un espace de verdure à l’abri des circulations urbaines. Et l’avantage, c’est l’accessibilité de ses événements, puisqu’ils sont soit gratuits soit à prix libre.

Entre culture et agriculture

Géré par une association, le Jardin des Traverses propose plusieurs événements culturels et festifs, comme des stand-up, des conférences, des ateliers, des concerts ou des expositions, en mettant leurs oeuvres en lien avec la question environnementale. Par ailleurs, le site regroupe différentes cultures de plantes, offrant une longue promenade maraîchère sur près de 800 mètres.

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Si vous souhaitez vous y arrêter durant un moment, vous pouvez profiter d’un espace de bar et de restaurant, là aussi à des prix accessibles : pour les plats faits maison, vous pourrez dépenser moins de 10 euros, tandis que les pintes seront à 5 euros et les sirops réalisés avec les plantes du jardin à 2,5 euros. Pour vous y rendre, trois entrées existent : depuis le boulevard Ney (arrêt de tram Diane Arbus ; sous le pont des voies SNCF) ou depuis la porte de Clignancourt.

Un week-end festif pour le printemps

Avec une réouverture prévue le samedi 21 mars, pour l’arrivée du printemps, le Jardin des Traverses a prévu tout un week-end festif sous le ciel bleu. Sur les rails de la Petite Ceinture, vous pourrez profiter de DJ sets de 14h à minuit avec les artistes Louise Pétrouchka, Effort Collectif, Noon to Midnight et Sapphist Eye. Les midis, le restaurant vous proposera aussi des plats faits maison (moins de 10 euros) avec les produits récoltés dans le jardin ou issus de producteurs locaux. L’occasion de manger, boire un verre et danser dans le Jardin.

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Le Jardin des Traverses

Rue des Poissonniers, 75018 Paris

Du 21 mars au 31 octobre 2026

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Image à la une : © Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris