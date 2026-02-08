Fermés durant l’été 2016, les jardins du Val-de-Grâce ont été réaménagés sur une surface de 16 000 m2. Créés au XVIIe siècle pour entourer une ancienne abbaye, ces grands espaces verts ont rouvert au public depuis la fin du mois de janvier 2026.

Un agrandissement des jardins

Ouverts depuis ce mois de janvier 2026, les jardins du Val-de-Grâce sont accessibles depuis le 74 ter du boulevard du Port-Royal, dans le 5e arrondissement de Paris. Après plusieurs années de travaux de réaménagement, le site a été végétalisé sur une surface de 72 % (contre 61 % auparavant) grâce à la création de nouvelles pelouses et la plantation de 252 arbres.

Cette végétalisation répond aux nouveaux besoins environnementaux inscrits au Plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique de la capitale, notamment pour la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi la variété d’arbres qui s’y trouvent, on compte des chênes blancs ou verts, des tilleuls, des lilas, des magnolias, des arbres de Judée, des vivaces et des arbustes.