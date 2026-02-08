Fermés durant l’été 2016, les jardins du Val-de-Grâce ont été réaménagés sur une surface de 16 000 m2. Créés au XVIIe siècle pour entourer une ancienne abbaye, ces grands espaces verts ont rouvert au public depuis la fin du mois de janvier 2026.
Un agrandissement des jardins
Ouverts depuis ce mois de janvier 2026, les jardins du Val-de-Grâce sont accessibles depuis le 74 ter du boulevard du Port-Royal, dans le 5e arrondissement de Paris. Après plusieurs années de travaux de réaménagement, le site a été végétalisé sur une surface de 72 % (contre 61 % auparavant) grâce à la création de nouvelles pelouses et la plantation de 252 arbres.
Cette végétalisation répond aux nouveaux besoins environnementaux inscrits au Plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique de la capitale, notamment pour la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi la variété d’arbres qui s’y trouvent, on compte des chênes blancs ou verts, des tilleuls, des lilas, des magnolias, des arbres de Judée, des vivaces et des arbustes.
Un site classé aux Monuments historiques
Créés au XVIIe siècle, les jardins entouraient autrefois l’abbaye du Val-de-Grâce, construite à la demande de la reine Anne d’Autriche, avant que celle-ci ne soit désaffectée sous la Révolution française pour devenir un hôpital militaire. Les espaces verts ont ensuite été classés au titre des Monuments historiques en 1972, mais ces derniers avaient besoin d’être réhabilités. Après une fermeture à l’été 2016, les jardins ont finalement été réaménagés entre 2025 et début 2026 pour renforcer les sols et retracer les allées, tout en respectant la structure dessinée lors de sa création.
Un nouveau centre de recherche
L’ancien hôpital militaire, qui a fermé en 2016, devrait accueillir dans les prochaines années un centre de recherche dédié à la santé numérique. Baptisé PariSanté Campus, ce nouveau site rassemblera plusieurs instituts et un campus scientifique. Son objectif : mener des recherches autour de l’e-santé, développer des applications dans le secteur, et améliorer la prise en charge médicale. L’année d’ouverture est prévue pour 2029.
Jardins du Val-de-Grâce
74 bis boulevard de Port-Royal, 75005 Paris
