Ce village vend son château d’eau pour 1 euro symbolique

Parfois, les annonces immobilières réservent de sacrées surprises. Oubliez les studios hors de prix ou les maisons à rénover : ici, on parle d’un château d’eau entier… pour la modique somme d’un euro. Et ça ne s’arrête pas là : les frais de notaire sont entièrement pris en charge. Direction la campagne tranquille de La Chapelle-Baloue, dans la Creuse, où cette offre aussi insolite qu’alléchante a fini par arriver jusqu’à nos oreilles de Parisiens en quête d’espace.

Un château d’eau à prix symbolique

Perché dans le hameau de La Deunière, cet ancien château d’eau d’une quinzaine de mètres de haut domine encore les alentours. Construit après la Seconde Guerre mondiale, il a longtemps assuré l’alimentation en eau potable des habitants. Mais aujourd’hui, changement de cap : la commune modernise son réseau et prévoit un nouveau réservoir, plus accessible et plus simple à entretenir. Résultat, l’édifice actuel est voué à devenir… inutile. Plutôt que de le laisser à l’abandon, ou de le démolir, la mairie a pris une décision inattendue : le mettre en vente pour 1 €, avec une condition rare dans l’immobilier… zéro frais de notaire pour l’acheteur.

Un bien atypique… et des travaux conséquents

Avant d’en arriver à cette vente pour le moins insolite, la municipalité avait envisagé une solution plus radicale : raser le château d’eau. Problème ? La facture avoisinait les 100 000 €, un coût bien trop élevé pour cette petite commune, qui a donc préféré opter pour une alternative plus maligne : céder ce morceau de patrimoine à un particulier capable de lui offrir une seconde vie. Un pari séduisant sur le papier : éviter une lourde dépense publique tout en créant une opportunité unique pour un futur propriétaire. Vendu en l’état avec sa parcelle de 79 m², le château d’eau nécessitera d’importants travaux pour être transformé, que ce soit en habitation, en atelier d’artiste ou en gîte insolite. Car si l’achat ne coûte qu’un euro, la rénovation, elle, pourrait grimper à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. De quoi tempérer l’enthousiasme : si devenir propriétaire pour le prix d’une baguette de pain fait rêver, les candidats ne se bousculent pas. La commune assure avoir reçu au moins une offre, mais les riverains pourtant prioritaires restent prudents, conscients du potentiel du lieu, mais aussi de l’ampleur du chantier que représente la transformation de cette tour de béton en véritable espace de vie.

Une opportunité rare pour les amateurs d’insolite

Imaginez un instant. Vous quittez votre appartement parisien, laissez derrière vous le bruit, la pollution, le métro boulot dodo… et vous vous retrouvez en pleine nature à pousser la porte d’un ancien château d’eau devenu votre refuge. En France, on recense encore près de 16 000 châteaux d’eau, mais très peu sont transformés en habitations. Ceux qui franchissent le pas donnent souvent naissance à des lieux uniques, entre architecture brute et reconversion audacieuse. Alors, coup de folie ou coup de génie ? Ce château d’eau de La Chapelle-Baloue pourrait bien devenir le projet d’une vie pour un amateur d’atypique. À condition d’oser voir, derrière ces murs de béton, tout ce qu’il pourrait devenir. Car vivre dans ce type de lieu, c’est aussi embrasser un autre mode de vie : un sentiment de liberté, une proximité avec la nature, un quotidien hors du commun où chaque jour prend des airs d’aventure ! Alors, tenté ?

Château d’eau à vendre !