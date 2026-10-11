Des sandwichs italiens à 5€, un DJ set et une Vespa à gagner le 15 octobre à Paris

Voici une bonne raison de faire un détour par les Grands Boulevards ce jeudi 15 octobre 2026 : pour célébrer l’ouverture de sa nouvelle adresse parisienne, La Piadineria organise une journée festive avec des piadines à seulement 5€, un DJ set et de nombreux cadeaux à remporter, dont une Vespa. Une petite parenthèse italienne qui devrait attirer les gourmands !

Une spécialité italienne encore méconnue à Paris

Connaissez-vous la piadina ? Originaire d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, cette spécialité se situe quelque part entre la galette et le sandwich. Sa pâte fine, légèrement croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, se déguste chaude, généreusement garnie de produits italiens. C’est autour de cette recette traditionnelle que La Piadineria a vu le jour à Brescia en 1994. Aujourd’hui, l’enseigne compte plus de 550 restaurants dans le monde et vient d’inaugurer sa troisième adresse parisienne, au 10 rue du Faubourg Montmartre, à deux pas des Grands Boulevards.

À la carte, 14 recettes et des créations saisonnières, avec des ingrédients qui sentent bon l’Italie : jambon cru, mortadelle IGP, mozzarella, stracciatella, légumes grillés ou encore pesto de pistache. Les piadines sont préparées à la commande, avec une pâte fraîche étalée et cuite à la minute. Il est même possible de composer sa propre recette, avec des alternatives végétariennes et quelques propositions sucrées.

Des piadines à5 € et une Vespa à gagner le 15 octobre

Pour fêter son arrivée dans le quartier, La Piadineria a imaginé une journée baptisée « Piadines & Platines », le jeudi 15 octobre. Et pour l’occasion, toutes les piadines seront proposées au prix unique de 5 €, de 11h à 23h ! Un DJ set accompagnera les dégustations et les visiteurs pourront participer à un jeu 100 % gagnant, avec de nombreux cadeaux à la clé. Le gros lot ? Une Vespa, le célèbre scooter italien, qui sera mis en jeu pendant l’événement. L’occasion de découvrir cette spécialité encore peu répandue dans les habitudes parisiennes, de déjeuner à petit prix ou de prolonger la soirée dans une ambiance festive, en plein cœur du 9e arrondissement.

Piadines & Platines – La Piadineria

Jeudi 15 octobre 2026, de 11h à 23h

10 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris