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Des sandwichs italiens à 5€, un DJ set et une Vespa à gagner le 15 octobre à Paris

Voici une bonne raison de faire un détour par les Grands Boulevards ce jeudi 15 octobre 2026 : pour célébrer l’ouverture de sa nouvelle adresse parisienne, La Piadineria organise une journée festive avec des piadines à seulement 5€, un DJ set et de nombreux cadeaux à remporter, dont une Vespa. Une petite parenthèse italienne qui devrait attirer les gourmands !

Une spécialité italienne encore méconnue à Paris

Connaissez-vous la piadina ? Originaire d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, cette spécialité se situe quelque part entre la galette et le sandwich. Sa pâte fine, légèrement croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, se déguste chaude, généreusement garnie de produits italiens. C’est autour de cette recette traditionnelle que La Piadineria a vu le jour à Brescia en 1994. Aujourd’hui, l’enseigne compte plus de 550 restaurants dans le monde et vient d’inaugurer sa troisième adresse parisienne, au 10 rue du Faubourg Montmartre, à deux pas des Grands Boulevards.

La Piadineria

À la carte, 14 recettes et des créations saisonnières, avec des ingrédients qui sentent bon l’Italie : jambon cru, mortadelle IGP, mozzarella, stracciatella, légumes grillés ou encore pesto de pistache. Les piadines sont préparées à la commande, avec une pâte fraîche étalée et cuite à la minute. Il est même possible de composer sa propre recette, avec des alternatives végétariennes et quelques propositions sucrées.

La Piadineria

Des piadines à5 € et une Vespa à gagner le 15 octobre

Pour fêter son arrivée dans le quartier, La Piadineria a imaginé une journée baptisée « Piadines & Platines », le jeudi 15 octobre. Et pour l’occasion, toutes les piadines seront proposées au prix unique de 5 €, de 11h à 23h ! Un DJ set accompagnera les dégustations et les visiteurs pourront participer à un jeu 100 % gagnant, avec de nombreux cadeaux à la clé. Le gros lot ? Une Vespa, le célèbre scooter italien, qui sera mis en jeu pendant l’événement. L’occasion de découvrir cette spécialité encore peu répandue dans les habitudes parisiennes, de déjeuner à petit prix ou de prolonger la soirée dans une ambiance festive, en plein cœur du 9e arrondissement.

La Piadineria

Piadines & Platines – La Piadineria
Jeudi 15 octobre 2026, de 11h à 23h
10 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris

Date de dernière modification le par Axelle Carlier

Rédactrice et vidéaste
Animée par les petites histoires et grands secrets de la capitale, Axelle raconte la ville à travers ses articles, ses visites et ses vidéos, toujours avec le même plaisir.

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