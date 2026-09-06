Les Misérables : la comédie musicale revient après 46 ans à Paris

Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russel Crowe : l’imaginaire collectif associe encore souvent les Misérables à l’adaptation musicale de 2012. Pourtant, tout a commencé à Paris. Toutes les chansons célèbres, telles que « I dreamed a dream » sont françaises. Mieux encore, la comédie musicale est née à Paris. Et enfin, du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027, elle revient à Paris, après 46 ans d’absence dans la capitale. On vous raconte l’histoire de cette comédie musicale oubliée, et les infos à ne pas manquer : car nous aussi, on va y aller !

Les Misérables : Paris et Victor Hugo

Avant les premières dates au Palais des Sports en 1980, avant la création d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg avec Jean-Marc Natel pour les paroles originales, il y a eu Victor Hugo. Retour en 1862, lors de la publication du roman original des Misérables. Dans le roman, Paris est presque un personnage à part entière. Hugo y mélange des lieux parfaitement réels, parfois aujourd’hui disparus, ou alors des adresses entre fiction et réalité : ouvertes à l’interprétation du lecteur. Dans la comédie musicale, vous retrouverez de nombreux lieux existants, mis en scène. Marius et Cosette s’aperçoivent dans le jardin du Luxembourg. Jean Valjean et Cosette vivent rue du Plumet : une rue liée à la propre histoire de Victor Hugo. Bien sûr, la comédie musicale Les Misérables n’incarnerait pas le célèbre roman sans ses barricades ! Dans le roman, on les retrouve rue de la Chanvrevie. Surtout, dans le long-métrage avec Hugh Jackman, on aperçoit l’éléphant de la Bastille. Ce monument gigantesque et improbable a réellement existé !

Avant la comédie musicale qui a fait le tour du monde, il y a eu un album concept, qui a ensuite fait vibrer les scènes françaises dès les années 80. Or, la version qui a voyagé outre Atlantique comporte quelques changements de styles et de paroles, pour s’accorder aux goûts du public. Mais alors, comment Les Misérables a voyagé à travers le monde ? Un nom : Cameron Mackintosh. Le metteur en scène anglais ne découvre pas le spectacle lors d’un voyage à Paris, mais l’album concept. Il se rend immédiatement compte du potentiel du projet.

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Une comédie musicale française à Broadway

La version anglaise de la comédie musicale Les Misérables est développée par Herber Kretzmer et la Royal Shakespeare Company. En 1985, la comédie musicale parisienne arrive à Londres. En 1987, c’est au tour de Broadway. La création d’Alain Boublil et Claude-Michel Shönberg devient alors un succès mondial, mais beaucoup ignorent que la version originale est française ! D’ailleurs, la production londonienne va battre des records de longévité : la première production atteint 6680 représentations et remporte 8 Tony Awards. Pour Broadway, on compte un total de plus de 7000 représentations entre 1987 et 2016 !

Le film de 2012 appartient à cette histoire de réinterprétation à travers le monde. En outre, le long-métrage crédite la création originale française, mais timidement. Dans le générique de fin, on lit donc : « Original French text by Alain Boublil & Jean-Marc Natel », une reconnaissance qui peut vite passer à la trappe lorsqu’on ne lit pas attentivement un générique. Le plus important, pour cette fin d’année 2026, est de retenir que Les Misérables revient au bercail après 46 ans d’absence !

Née à Paris, de retour à Paris

Du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027, le Théâtre du Châtelet accueille de nouveau la comédie musicale Les Misérables. Le plus important demeure dans ce détail : vous pourrez en profiter en français ! Bien sûr, la mise en scène va être mise à l’ordre du jour, avec de nouveaux noms de la scène artistique : Ladislas Chollat, d’Alexandra Cravero, Charlotte Gauthier ou Alizé Lehon selon les représentations. Après 46 ans, la comédie musicale est prête à revenir à Paris, après avoir fait le tour du monde durant près d’un demi-siècle. Rien de vaut Hollywood, quand il y a le Théâtre du Châtelet !

Théâtre du Châtelet

1 place du Châtelet, 75001 Paris

Métro Châtelet : 1, 4, 7

Les Misérables : la comédie musicale, du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027

Réservation obligatoire

À partir de 53 €

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Photo à la une : Les Misérables reviennent au théâtre du Châtelet © Théâtre du Châtelet site officiel