Tennis, padel, badminton : Anybuddy permet de réserver un terrain en quelques clics

En partenariat avec Anybuddy

Avec Anybuddy, réserver un terrain de tennis, de padel, de badminton, de squash ou de pickleball se fait en quelques clics, sans abonnement ni licence. En pleine période de Roland-Garros, l’application tombe bien et nous permet de passer facilement des gradins au terrain grâce à sa nouvelle fonctionnalité qui permet de rejoindre des matchs publics avec des joueurs de son niveau, et ce partout en France ! On a testé, on vous raconte.

De Roland-Garros au terrain en quelques clics

On ne sait pas pour vous, mais en ce qui nous concerne, à chaque édition de Roland-Garros, on a la raquette qui nous démange ! Forcément : le tennis revient dans les conversations, sur les écrans, et avec le retour des beaux jours, l’envie d’aller sur le terrain est plus présente que jamais. Concrètement, ce n’est pas toujours simple à mettre en œuvre pour autant : il faut trouver un terrain près de chez soi, un créneau et un partenaire… voire trois partenaires si on veut jouer au padel ! Si bien que, souvent, on finit par renoncer. Enfin ça, c’était jusqu’à ce qu’on découvre Anybuddy !

Envolées toutes ces contraintes et freins à la pratique : cette application gratuite référence plus de 15 000 terrains disponibles à la réservation dans toute la France, dont environ 8 000 terrains de tennis, mais aussi des terrains de padel, badminton, squash, tennis de table ou pickleball. Le principe est simple : on choisit son sport, sa ville, son créneau, puis on réserve directement depuis l’appli. Pas besoin d’abonnement ni de s’engager à l’année, et ça, pour les joueurs occasionnels comme pour les motivés de dernière minute, ça change vraiment la donne.

Des terrains partout en France

Parmi les nombreux terrains disponibles à Paris et en région parisienne, nous avons eu l’occasion de tester le nouveau terrain de padel de Sportfield Bercy. Et bonus sympa : cela permet aussi de profiter du spot très convivial et festif de Bercy Encore avec sa grande guinguette, La Javelle, qui permet de prolonger agréablement le moment. L’ambiance est décontractée, on accède au terrain de manière complètement autonome, on récupère le matériel, on retrouve les joueurs de notre niveau inscrits sur le même créneau, et c’est parti !

L’autre atout d’Anybuddy, c’est que l’application ne s’adresse pas uniquement aux Parisiens puisqu’elle fonctionne partout en France, avec un réseau de clubs partenaires. Ainsi, que vous viviez ou que vous soyez en déplacement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, ou dans plein d’autres villes, vous pouvez réserver un créneau pour le sport de raquette de votre choix avec la même simplicité.

Réservez votre créneau sur Anybuddy.

Les matchs publics, le petit plus qui change tout

Anybuddy ne permet pas seulement de réserver un terrain, vous l’aurez compris. L’application mise en effet sur une nouvelle fonctionnalité particulièrement pratique : les matchs publics. Le principe est simple et très malin : on peut rejoindre une partie avec des joueurs de son niveau, sans forcément connaître tout le monde à l’avance. Pour le tennis, c’est utile. Pour le padel, où il faut rapidement réunir quatre personnes, ça devient presque indispensable ! De nombreux terrains sont ainsi accessibles, comme celui du Tennis Club Municipal, dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Cette nouveauté permet vraiment de faciliter l’accès à la pratique sportive puisqu’on n’a plus besoin de compter sur la disponibilité de personnes de notre entourage pour pratiquer son sport préféré dès qu’on en a envie. Et surtout, avec les matchs publics, Anybuddy permet de jouer avec des personnes de son niveau. Les plannings sont mis à jour en temps réel, les tarifs affichés correspondent à ceux pratiqués par les clubs, et le paiement se fait directement en ligne, bref, pratiquer un sport de raquette n’a jamais été aussi simple. Anybuddy nous a d’ailleurs donné envie de nous mettre au padel !

FAQ sur Anybuddy

Quels sports peut-on réserver avec Anybuddy ?

Anybuddy permet de réserver des terrains de tennis, padel, badminton, squash, tennis de table et pickleball, sans abonnement ni licence obligatoire.

Peut-on trouver des partenaires de tennis ou de padel sur Anybuddy ?

Oui, Anybuddy permet de rejoindre des matchs publics avec des joueurs de son niveau, notamment pour le tennis ou le padel, même quand on n’a pas de partenaire sous la main.

Anybuddy est-elle disponible partout en France ?

Oui, Anybuddy référence plus de 15 000 terrains dans toute la France, notamment à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes ou Nice.

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Mélina Hoffmann