Bacha Coffee : le temple spectaculaire du café sur les Champs-Élysées

Bacha Coffee est sans aucun doute l’une des plus belles adresses de l’avenue des Champs-Élysées. Installée au cœur de Paris, cette maison de café marocaine y a ouvert son tout premier flagship européen, pensé comme un véritable temple du café. Boutique spectaculaire, salons de dégustation, décor raffiné et plus de 200 cafés 100% Arabica : une adresse à découvrir absolument, que l’on soit amateur de café… ou pas !

Un décor spectaculaire sur trois étages

Pour tout vous dire, c’est au Maroc que s’est faite notre rencontre avec Bacha Coffee. À l’aéroport de Marrakech plus précisément, où se trouve l’une des boutiques de la maison de café marocaine. Nous avons tout de suite eu un coup de cœur pour son univers très soigné, ses produits de qualité et sa capacité à nous faire vivre une véritable expérience. Alors, de retour à Paris, nous nous sommes empressés d’aller découvrir le tout premier flagship européen situé sur les Champs-Élysées, et nous n’avons pas été déçus.

La boutique est superbe et, que vous soyez consommateur de café ou non, elle vaut le détour ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Elle se déploie sur trois étages et 1500 m² dans un décor élégant, raffiné et même assez enchanteur, où dominent les teintes ocre et doré, les boiseries et les damiers, et qui donne l’impression de remonter le temps. Nous avions vraiment les yeux en cœur en découvrant cet endroit assez unique !

Plus de 200 cafés venus du monde entier

Plus qu’une simple boutique, Bacha Coffee nous plonge littéralement dans l’univers du café puisqu’on y trouve également, au rez-de-chaussée, une expérience de café (et de gourmandises) à emporter. Et là encore, on dit « expérience » car on ne vous tend pas votre gobelet comme dans n’importe quel coffee shop : ici, vous repartez avec un joli petit plateau cartonné dans lequel sont disposés votre boisson chaude ou glacée, un petit pot de crème chantilly, ainsi qu’une paille en verre siglée de la Maison. Même le ticket de caisse est présenté dans une élégante pochette cartonnée aux couleurs de la marque ! Quand on vous disait que tout était soigné jusque dans les moindres détails, on n’exagérait vraiment pas.

Côté boutique à proprement parler, les amoureux du café se sentiront comme des passionnés de littérature dans une bibliothèque ! Plus de 200 cafés 100% Arabica provenant de 35 pays sont proposés dans leurs écrins. Un choix vertigineux qui raconte aussi l’histoire singulière de Bacha Coffee, née à Marrakech en 1910, au cœur du Dar el Bacha. Dans ce palais de la médina, on venait autrefois déguster un café Arabica entre artistes, écrivains et grandes figures de passage. Après plusieurs décennies de sommeil, le lieu a retrouvé son éclat, et Bacha Coffee prolonge aujourd’hui cet héritage à travers ses cafés venus du monde entier. On y trouve également des produits gourmets ainsi que toute une gamme d’articles pour préparer, servir et déguster le café dans les règles de l’art et avec élégance.

Bacha Coffee, une adresse qui marque les esprits

L’expérience chez Bacha Coffee va encore plus loin puisque cinq superbes salons de café sont accessibles à l’étage où il est possible de s’installer aussi bien pour le petit-déjeuner que pour le déjeuner, l’afternoon tea, une glace ou même un cocktail. Nous nous y sommes installés le temps d’un déjeuner, et chaque aspect nous a, là encore, enchantés : la décoration, les saveurs des plats et des boissons, aussi bien que le service soigné, attentionné et chaleureux, par Aliyah le jour de notre venue.

On s’est régalés avec le Pain perdu au bœuf de Wagyu, oignons caramélisés, fromage frais, cornichon doux, et avec les farcis façon « Kefta » des producteurs locaux. En dessert, la soupe de fraise à l’huile d’olive, compotée de rhubarbe et croustillant glacé à la vanille Bourbon est le choix parfait pour les envies de fraîcheur gourmande, tout comme les créations glacées raffinées.

Quant au café, si vous avez du mal à faire votre choix parmi les 200 variétés détaillées dans un menu dédié, n’hésitez pas à demander conseil. Autant le dire simplement : on a tout aimé chez Bacha Coffee, et surtout cette capacité assez rare à magnifier l’expérience client pour créer de véritables souvenirs.

Bacha Coffee

26 avenue des Champs-Élysées

Ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 22h.

Image en Une : Bacha Coffee dévoile sur les Champs-Élysées un décor raffiné entièrement dédié à l’univers du café. © Bacha Coffee

Mélina Hoffmann