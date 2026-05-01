Marre du métro ? Stressé à vélo ? Prenez le batobus pour vous déplacer à Paris

Batobus, c’est un service de transport fluvial en mode hop-on hop-off, où l’on monte et descend librement tout au long de la journée et au fil de l’eau ! Avec 9 stations stratégiquement réparties dans Paris, il devient possible de relier les plus beaux sites de la capitale, le stress du métro en moins. Avec l’arrivée des beaux jours, Zigzag vous a dégoté le bon plan parfait pour vos trajets printaniers : en plus, le service est accessible avec le pass Navigo, avec une réduction avantageuse à la clé.

Marre du métro ? Stressé à vélo ?

Fatigué d’arriver au travail sur les nerfs parce que le métro est en retard ou que la circulation sur les grands axes de la capitale est saturée ? Avec plus de 600 000 passagers par an, Batobus s’impose comme une alternative aux transports classiques : le trajet complet sur la Seine dure environ 2 heures, avec des départs réguliers toutes les 15 minutes en moyenne selon les stations. D’autant que face aux nombreuses phases de travaux annoncées sur plusieurs lignes du réseau RATP cette année (ligne 3, 4, 8, 12, RER A…), c’est peut-être l’occasion parfaite de redécouvrir la ville autrement sans klaxons ni bousculades.

Les 9 stations Batobus au cœur de Paris

De 10 h à 19 h, Batobus navigue sur la Seine à travers le centre de Paris. Le service dessert 9 stations emblématiques, de la tour Eiffel à Notre-Dame, en passant par l’Hôtel de Ville, la place de la Concorde ou encore les Invalides. En quelques arrêts seulement, on passe du mythique musée du Louvre au quartier animé de Saint-Germain-des-Prés, pour finir au vert du Jardin des Plantes.

Chaque escale devient une pause nature, une parenthèse culturelle ou une halte shopping, le tout le long de la Seine. Et pour les familles, Batobus propose aussi “Enquête à bord”, un jeu de piste destiné aux enfants pour découvrir Paris de façon ludique.

À lire également : À Paris, tous les métros ne desserviront plus la station de métro République jusqu’en 2034

Prenez le batobus pour vous déplacer à Paris

Si vous travaillez en bord de Seine, c’est sans doute le moyen de transport idéal pour la saison. À bord, le confort est au rendez-vous : bateaux vitrés, accessibles, pensés pour offrir une vue continue sur les berges et les monuments de Paris. Votre trajet quotidien va devenir un moment de détente, bien plus agréable que les correspondances à Châtelet ou Saint-Lazare.

Et parce que la mobilité peut aussi rimer avec engagement, parmi les 8 bateaux que compte la flotte, le Trocadéro (Batobus bateau) est le premier bateau hybride rechargeable du service, permettant de réduire de plus de 55 % les émissions de CO₂. Pour prolonger l’expérience, une nouveauté enrichit l’offre avec le pass DUO Liberté, en partenariat avec Big Bus Tours, une formule combinée bus + bateau pour découvrir Paris sous deux angles complémentaires, toujours en mode hop-on hop-off. Enfin, les détenteurs d’un pass Navigo peuvent bénéficier de tarifs préférentiels directement aux guichets Batobus, avec des réductions sur les pass 24 h, 48 h ou annuel. Avec ses 9 stations, son confort et sa liberté de montée et descente, Batobus s’impose comme une alternative parfaite au vélo ou au métro parisien.

FAQ du Batobus à Paris

Peut-on prendre Batobus avec un pass Navigo ?

Le pass Navigo ne permet pas de monter directement à bord du Batobus. En revanche, certains détenteurs de cartes Navigo, Imagine R, Émeraude ou Améthyste peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel en achetant leur billet aux guichets Batobus.

Combien coûte le Batobus à Paris ?

Le pass Batobus 24 h coûte 23 € pour les adultes et 13 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Le pass 48 h coûte 27 € pour les adultes et 17 € pour les enfants, tandis que le pass annuel est proposé à 73 € pour les adultes et 48 € pour les enfants.

Quelles sont les stations Batobus à Paris ?

Batobus dessert 9 stations sur la Seine, près des grands sites parisiens : tour Eiffel, Invalides, musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre et place de la Concorde.

Batobus la seule croisière hop-on hop-off sur la Seine

Ouvert tous les jours de 10h à 19h

À lire également : Pourquoi les bateaux parisiens se nomment-ils des « bateaux-mouches » ?