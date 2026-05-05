Et si investir devenait aussi simple qu’un abonnement mensuel ?

en partenariat avec Bourse Direct.

Et si investir devenait enfin plus simple ? C’est en tout cas l’idée portée par Bourse Direct avec son offre d’investissement programmé, pensée pour pensée pour rendre (enfin) l’investissement accessible à tous, même quand on n’y connaît pas grand chose au départ. Un outil ultra intuitif pour automatiser ses investissements, et enfin démocratiser un univers qui paraissait jusqu’alors réservé aux élites. On vous explique tout ça !

Investir un peu, mais régulièrement

Investir ? On y pense souvent, on en discute parfois entre amis, on se questionne… mais avouons-le : on passe rarement à l’acte. Trop technique, trop compliqué, trop long, pas assez de fonds : les bonnes raisons de passer son tour ne manquent pas. Mais si on nous propose une solution simple, pratique et facile à comprendre, on veut bien remettre cette bonne résolution dans notre agenda ! L’investissement programmé : ça vous parle ?

Nous nous sommes penchés sur le concept, et vous allez voir que ça simplifie beaucoup les choses. L’investissement programmé repose sur une mécanique très simple : on choisit une somme, une fréquence et un support, puis l’investissement se fait automatiquement. Pas besoin d’investir une grosse somme d’un coup, on peut programmer un petit montant, ce qui peut être rassurant quand on débute. Certains placements proposent même d’investir à partir d’1 euro ! On ne se trouve donc plus face à une décision importante ni à une démarche contraignante, mais face à une habitude qui peut s’intégrer assez facilement dans notre quotidien.

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Une façon plus simple d’investir

Autre avantage de cette régularité : elle nous évite d’avoir à suivre et à nous adapter à chaque variation du marché. Quand les cours baissent, la somme investie permet d’acheter davantage ; quand ils montent, un peu moins. Pas besoin, donc, de devenir expert en bourse, puisqu’on ne cherche pas à viser le moment parfait, on répartit ses investissements dans le temps. Simple, efficace et beaucoup moins intimidant que ce que l’on imagine quand on pense à investir.

Évidemment, cela ne veut pas dire qu’il faut investir n’importe comment. L’idée reste de garder une épargne de précaution pour les imprévus et de ne placer que l’argent dont on n’a pas besoin à court terme. Mais une fois cette base posée, le fait d’investir régulièrement permet de construire quelque chose dans le temps, de manière claire et méthodique.

Bourse Direct mise sur la simplicité

Avec cette offre, Bourse Direct met donc en avant une solution pensée pour rendre l’investissement plus facile à prendre en main et accessible à tous. Une fois le dispositif lancé, il n’y a pas besoin d’y revenir en permanence ni de passer ses journées à suivre les courbes… sauf, évidemment, si cela vous donne envie de vous plonger dans le sujet et d’affûter vos connaissances !

En permettant de démarrer avec de petits montants, Bourse Direct casse l’idée reçue selon laquelle la Bourse serait réservée à ceux qui ont déjà beaucoup d’argent à placer. La plateforme propose également des frais compétitifs, et offre la possibilité d’investir sur certains ETF sans frais de courtage dans le cadre de l’investissement programmé. Des formations gratuites et un accompagnement sont aussi proposés pour aider les débutants à y voir plus clair, et des offres de bienvenue sont accessibles tout au long de l’année. Plus besoin d’être expert de la finance ni de posséder une épargne importante, Bourse Direct nous permet d’investir sans nous compliquer la vie.

Commencez à investir avec Bourse Direct !

Image en Une : Bourse Direct lance un outil pour simplifier et automatiser ses investissements © AdobeStock_kunakorn

Mélina Hoffmann